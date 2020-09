Reportage

États-Unis: les incendies ravagent toujours la côte ouest

Audio 01:35

Des ouvriers réparent le système d'électricité à Mill City, dans le nord de l'Oregon, le 13 septembre 2020. Les flammes ont forcé l'évacuation de 40 000 habitants. Rob SCHUMACHER / POOL / AFP

Texte par : RFI Suivre 4 mn

35 morts dans les incendies qui dévastent la l'Ouest américain, dont au moins 24 rien qu’en Oregon. Donald Trump était en visite éclair en Californie ce lundi 14 septembre. Le président américain a encore une fois nié le rôle du changement climatique dans ces méga-incendies, alors que le gouverneur de Californie lui demandait de reconnaître la réalité du réchauffement. Les zones rurales les plus touchées par ces feux de forets monstre en Californie et en Oregon sont d’ailleurs souvent des régions où le Donald Trump compte de nombreux partisans, et tous adhèrent à son climatoscepticisme.