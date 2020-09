Le gouvernement bolivien réagit tardivement face aux incendies en Amazonie

Comme en 2019, des feux ravagent l’Amazonie. Si jusqu’ici le sujet n’intéressait que très peu les autorités boliviennes, les incendies reviennent sur le devant de la scène, élections obligent. Le gouvernement veut notamment s'attaquer à des décrets polémiques pris pendant le mandat d'Evo Morales.

Avec notre correspondante à La Paz, Alice Campaignolle

Cette année encore, des incendies ravagent l’Amazonie, en Bolivie, mais aussi au Brésil et au Paraguay. La région la plus touchée par les feux : le Pantanal, situé à cheval sur les trois territoires. Sur ce territoire, on y décompte quatre fois plus de foyers qu’en 2019.

Si, en Bolivie, des feux ravagent les parcs nationaux depuis mars, l’actualité était ailleurs. Jusqu’ici malgré les quelque 150 000 hectares de forêt partis en fumée dans le pays, il y a eu peu de réactions de la part des autorités.

Une manière d’attaquer le bilan d’Evo Morales

Mais mardi 15 septembre, le gouvernement a décidé de s’attaquer, tout en taclant la gestion de son prédécesseur Evo Morales. Yerko Nuñez, ministre de la présidence : « Nous, nous n’allons pas accepter ces incendies. Le gouvernement précédent les a permis et a détruit les parcs et les réserves protégés. Mais avec nous, ça ne se passera pas comme ça. »

Ce mercredi, les décrets dits « incendiaires », promulgués par l’ancien président Evo Morales, devraient être abrogés en conseil des ministres. Ils avaient fait scandale en 2019, car ils permettaient une utilisation plus extensive des incendies à des fins agricoles à une période très sèche de l’année.

Si le gouvernement s’intéresse seulement maintenant aux forêts boliviennes, c'est que les élections générales approchent. Elles auront lieu le 17 octobre. Cette échéance n’est certainement pas étrangère à la décision de Jeanine Añez, la présidente intérimaire et candidate.

