Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian et d'autres célébrités américaines boycottent Instagram

Leonardo DiCaprio couronné par un Oscar en 2016 pour son rôle dans «The revenant». REUTERS/Mario Anzuoni

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Une journée de boycott de la part de nombreuses stars s’annonce ce 16 septembre sur le réseau social Instagram. L’acteur Leonardo DiCaprio ou encore Kim Kardashian, des célébrités considérées comme des poids lourds des réseaux sociaux, ont annoncé leur intention de geler leur compte sur la célèbre plateforme aujourd'hui et de répondre ainsi à l’appel de plusieurs ONG. Le but est d'appeler Facebook, la maison-mère d’Instagram, à mieux lutter contre les contenus haineux et la désinformation.