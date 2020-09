Nouvelle accusation d’agression sexuelle contre Donald Trump

Amy Dorris, une ancienne mannequin, assure avoir été agressée par le président américain en septembre 1997. Elle s’est confiée au quotidien britannique The Guardian.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Je suis ici pour raconter un incident qui s’est déroulé il y a longtemps avec Donald Trump », entame Amy Dorris. Elle raconte qu’à 24 ans, elle a été agressée par le président américain qui n’était alors qu’un entrepreneur new yorkais. La scène s’est déroulée à la sortie des toilettes au tournoi de tennis de l’US Open : « Il m’a simplement attrapée. Et il a engouffré sa langue dans ma gorge, j’ai essayé de le repousser et c’est à cet instant que sa prise est devenue plus serrée, et ses mains tâtaient mes fesses, mes seins, mon dos, tout. Sa poigne était forte, je ne pouvais pas le repousser. Je décris toujours cela comme l’assaut d’une pieuvre, vous voyez ces tentacules collants qui vous enferment. C’est comme ça que je me suis sentie : piégée. »

Amy Dorris dit s’être décidée à parler pour montrer à ses filles jumelles qui viennent d’avoir treize ans qu’il ne faut pas se laisser faire ni avoir honte en cas d’agression. Plus d’une vingtaine de femmes ont déjà publiquement accusé Donald Trump de les avoir agressées. Des accusations systématiquement rejetées par le président.

