Coronavirus: le Canada maintient ses restrictions d'entrée aux citoyens américains

Un voyageur tend des documents au douanier pour pouvoir entrer sur le territoire canadien le 18 mars 2020. AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Texte par : Pascale Guéricolas 3 mn

On définit souvent la frontière entre le Canada et les États-Unis par ses caractéristiques géographiques puisqu’il s’agit de la plus longue frontière du monde entre deux pays avec près de 8 900 kms. Depuis le 19 mars dernier et l'épidémie de Covid-19, on peut aussi faire remarquer qu’il s’agit d’une frontière fermée. Les douaniers canadiens refusent en effet que les voyageurs considérés comme non-essentiels traversent les douanes.