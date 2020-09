Une Amérique en crise, en quête de renouveau?

Polarisation extrême, violences raciales : ces derniers mois, ont encore montré combien la démocratie américaine traversait l’une de ses crises les plus profondes. Dans son livre, Le renouveau de la démocratie en Amérique (publié aux éditions Odile Jacob), Renaud Lassus pointe les failles de la société qui ébranlent les fondements de la démocratie américaine. Mais il prend le contre-pied des théoriciens du déclinisme, en percevant au contraire « un renouveau de l’action et de la réflexion en faveur de la démocratie ».

Les États-Unis « connaissent l’une des crises les plus profondes de leur histoire ». Renaud Lassus dirige depuis 2016 le service économique de l’ambassade de France à Washington, et bénéficie d’un poste d’observation privilégié pour constater que les États-Unis « connaissent l’une des crises les plus profondes de leur histoire ». Ces failles, sont nombreuses et « leur conjonction ébranle la démocratie américaine ». Des polarisations inédites alimentées par internet et les réseaux sociaux, qualifiées de « défi existentiel pour la démocratie américaine », tout comme les inégalités sociales qui connaissent une telle ampleur qu’il y a « rupture du pacte fondateur ». Les démesures faustiennes de la Silicon Valley où le destin de l’humain devenu obsolète serait de fusionner avec les machines qui nourrissent aussi une crise de l’humain. Dans la société américaine « affectée par la perte du sens », le taux de suicide a augmenté de 30% depuis le début des années 2 000, des « morts de désespoir » auxquels il faut ajouter les victimes de la crise des opioïdes (70 000 décès en 2017)

« La démocratie américaine conserve, en son sein, tous les éléments pour rebondir »

Face à ce tableau exhaustif des fragilités, certains y perçoivent les caractéristiques d’un déclin inéluctable, d’autres comme Renaud Lassus y entrevoit au contraire les signes d’un possible rebond. « Face à ses difficultés et à ses doutes, la démocratie américaine conserve, en son sein, tous les éléments pour rebondir, résoudre ses problèmes et tracer des chemins nouveaux et plus apaisés pour elle-même et dans sa relation au monde ». Renaud Lassus observe aux États-Unis « un renouveau de l’action et de la réflexion en faveur de la démocratie » qui concerne les milieux politiques, intellectuels, d’affaires, fruit de coopération entre démocrates et républicains qui portent notamment sur l’écologie ou la lutte contre les monopoles.

Trump absent du livre

Le lecteur s’étonnera peut-être que le nom de l’actuel occupant de la Maison Blanche n’apparaisse jamais. Dans la préface, Pascal Lamy soutient ce parti pris car « Donald Trump est fondamentalement le révélateur, le symptôme des évolutions profondes de l’Amérique. »

Quel avenir pour des Etats-Unis en crise ?

Pour conclure, Renaud Lassus dessine trois scénarii possibles : un renouveau de la démocratie américaine, le pays parvenant à cicatriser ses plaies, les excès du capitalisme et les inégalités grandissantes depuis quarante ans. La concurrence de la Chine pourrait d’ailleurs, selon l’auteur, jouer un rôle d’aiguillon fédérateur, poussant le pays à relancer les investissements pour combattre un régime autoritaire. Républicains et démocrates comprennent que les États-Unis ne pourront pas « gagner la concurrence des systèmes qui les oppose à la Chine sans reconstruire un état fédéral doté des moyens d‘agir et de construire des programmes à long terme dans la recherche, l’éducation ou les infrastructures. »

Mais Renaud Lassus n’exclut pas deux évolutions plus sombres : le scénario du grand affrontement, ou celui de « la chambre à part ». Face au blocage au niveau fédéral, les États fédérés, les villes pourraient prendre des chemins différents, organisant ainsi « une scission juridique », débouchant sur « les États désunis d’Amérique ». Un processus qui pourrait connaître une brutale accélération si Donald Trump remportait la prochaine élection.

Entretien avec Renaud Lassus Sylvie Noël

