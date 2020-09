Washington interdit de télécharger les applications TikTok et WeChat aux États-Unis

TikTok compte 100 millions d’utilisateurs aux Etats-Unis. Olivier DOULIERY / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Nouvelle escalade entre Washington et Pékin. L’administration américaine met à exécution la menace brandie en août dernier par Donald Trump contre deux applications chinoises : les nouvelles versions de WeChat et TikTok ne pourront plus être téléchargées sur le sol américain à partir de dimanche soir.