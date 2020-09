Covid-19 aux États-Unis: la souffrance des non-assurés du Texas

Le bureau du recensement américain a publié le chiffre du nombre d'Américains sans assurance maladie 2019. Un chiffre qui augmente depuis 2016, et l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, après avoir été en baisse continuelle depuis 2010, sous Barack Obama. Le pays compte un peu plus de 9% de personnes sans assurance en moyenne, mais le Texas continue de détenir le taux le plus élevé de tous les États-Unis : 18% des habitants de cet État ne sont pas assurés.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Plus de 5 millions de personnes n’ont pas d’assurance maladie au Texas et parmi eux un habitant sur cinq à Houston (19,7% de la population). Mais cela n’étonne pas Diana L. Fite, la présidente de l’association médicale du Texas. « Nous avons toujours eu, ces dix dernières années, le taux de personnes non assurées le plus élevé du pays. Ce calcul est en fait basé sur les informations relevées avant pandémie. Nous pensons en réalité qu'il est plus élevé que cela, car les gens ont perdu leur emploi et leur assurance ».

Près d’un million de personnes ont perdu leur emploi au Texas depuis le mois de février, et aux États-Unis, c’est le travail qui ouvre le droit aux assurances. Mais selon la professeure d’économie Vivan HO, l’administration Trump porte aussi sa part de responsabilité. « Une fois que Trump a pris ses fonctions, le nombre de non assurés a augmenté partout. Avant, la loi prévoyait que vous deviez payer une pénalité si vous n'aviez pas d'assurance maladie. Et cette pénalité a été supprimée. »

Parmi les 19,7% sans assurance à Houston, la majorité gagne un peu plus que le salaire minimal, mais n’a pas droit aux aides de l’État et ne gagne pas suffisamment pour se permettre de payer une couverture santé.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne