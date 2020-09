Nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême: les options des démocrates américains

Aux États-Unis, Donald Trump prévoit d’annoncer le nom de son nouveau juge à la Cour suprême, qui devrait être une magistrate, a promis le président. En face, les démocrates promettent de ne pas faciliter la tâche aux républicains et commencent à étudier leurs options.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York,Loubna Anaki

Depuis hier, samedi 19 septembre, les démocrates du Sénat américain enchaînent les réunions pour se préparer à la bataille qui s’annonce. Et ils promettent de tout faire pour bloquer la nomination d’un nouveau juge à la Cour suprême avant l’élection présidentielle. « Mitch McConnell [le chef de la majorité répulicaine au Sénat] croit que la bataille est déjà finie », prévient Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, « elle ne fait que commencer. »

Les démocrates le savent : l’issue d’un vote n’est pas encore garantie pour les républicains. Deux d’entre eux ont déjà officiellement exprimé leur opposition. D’autres, qui sont en campagne pour une réélection, craignent que cela ne leur coûte leur mandat.

Boycotter certaines séances ?

C’est donc d’abord de ce côté-là que les démocrates vont frapper : essayer de convaincre les républicains récalcitrants à voter avec eux. Ils promettent également d’utiliser tous les moyens à leur disposition pour faire traîner les auditions.

Ce dimanche 20 septembre au matin, l’ancien président Bill Clinton, qui avait nommé Ruth Bader Ginsburg, a même conseillé aux démocrates de boycotter certaines séances. Et si jamais tout cela ne marche pas et que les républicains passent en force, les démocrates préviennent : s’ils arrivent à prendre le contrôle du Sénat lors des élections de novembre et si Joe Biden est élu, ils réformeront la Cour suprême pour augmenter le nombre de juges et ainsi en nommer d’autres.

La campagne des démocrates a déjà reçu des dons records. Près de 31 millions de dollars ont ainsi été récoltés en 24 heures.

► À lire aussi : États-Unis: la bataille est lancée pour la nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne