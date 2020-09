À la Une: la Cour suprême s’invite dans l’élection présidentielle aux États-Unis

Publicité Lire la suite

Le remplacement de la juge à la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi dernier, a alimenté la presse tout le week-end outre-Atlantique et qui continue à faire la Une des quotidiens ce lundi. Et « les Républicains comptent agir rapidement » comme le titre ce matin le Washington Post. S’il y a quatre ans ils refusaient de procéder à la nomination d’un juge à la Cour suprême car des élections étaient toutes proches, c’est-à-dire comme cette année, désormais ils se disent prêts à agir le plus vite possible. « Ce sont des hypocrites » estiment les démocrates et une partie de la presse qui reviennent sur cet épisode comme le détaille une tribune dans le New York Times. Mitch McConnel, le chef de majorité républicaine au Sénat, a commencé son travail pour rassembler sa famille politique explique The Hill. Et à l’heure actuelle, il semblerait que les conservateurs aient suffisamment de voix pour valider leur choix selon ce quotidien toujours bien renseigné qui met tout de même un bémol : certains sénateurs auraient donné leur feu vert, mais attendraient de connaître le nom de la personne pressentie avant de confirmer leur vote.

Deux noms seraient en tête de liste selon Politico, deux femmes. La première se nomme Amy Barrett. Il s’agit d’une magistrate conservatrice âgée de quarante-huit ans. « Catholique pratiquante et membre de People of Praise - une petite communauté chrétienne très soudée – Amy Barrett a une approche conservatrice de la Constitution avec une forte déférence pour les valeurs religieuses », écrit la revue. La seconde pressentie est Barbara Lagoa, magistrate de cinquante-deux ans, première femme hispanique à avoir été nommé à la Cour suprême de l’Etat de Floride. Un choix pas si anodin car en nommant cette américano-cubaine, Donald Trump pourrait peut-être s’assurer de la victoire dans cet Etat très disputé dans le cadre de l’élection présidentielle estime Politico.

Une interpellation après la découverte d’une lettre contenant de la ricine adressée au président américain

Une information divulguée samedi dernier rappelle USA Today. L’enveloppe avait été testée dans un dépôt de Washington où transite tout le courrier adressé au président. De la ricine, un poison mortel pour lequel aucun antidote n’existe y avait été retrouvé. Selon le quotidien, une suspecte aurait été arrêté ce dimanche à Buffalo dans l’Etat de New York, près de la frontière avec le Canada. Une femme qui était armée lors de son arrestation et qui devrait comparaître dès ce lundi devant un juge selon un responsable du gouvernement.

Deux nouveaux massacres dans le département du Cauca en Colombie

Au total dix personnes ont été tué dans ce département durant le week-end rapporte El Tiempo. Les six premières victimes ont été retrouvées dans la localité de Buenos Aires. Des hommes armés auraient fait irruption dans un local avec des armes de guerre après y avoir jeté une grenade selon El Espectador. Les quatre autres victimes ont été assassinées dans la localité de Mosquera. Une véritable exécution selon El Tiempo qui raconte que les tueurs ont filmé la scène et l’ont ensuite mise en ligne sur des réseaux sociaux. Des enquêtes ont été ouvertes. Ce sont les cinquante-quatrième et cinquante-cinquième massacres dans ce département depuis le début de l’année. Des faits que les autorités attribuent généralement à des narcotrafiquants, sans pour autant présenter la moindre preuve.

La police brésilienne enquête sur les incendies qui touchent le Pantanal

Le Pantanal, qui est la plus grande zone humide et inondée de la planète, encore préservée de l’urbanisation, brûle depuis maintenant des semaines. Une zone très vaste de 200 000 km2. C’est en quelque sorte le patrimoine du Brésil qui meurt explique G1, la version gratuite de Globo. Et selon le quotidien, des enquêteurs seraient en train de scruter des images satellites pour déterminer l’origine de ces incendies. Certes la région est confrontée à la plus grande sécheresse de ces 50 dernières années, en raison du réchauffement climatique ; mais comme en Amazonie, les incendies dans le Pantanal peuvent être le résultat d'une intervention humaine détaille G1, d’où ces recherches qui auraient déjà permis de prouver que quatre départs d’incendies sont bien d’origine criminelle.

