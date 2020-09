Covid aux États-Unis: réouverture des restaurants et salles de sport au Texas

Aux États-Unis, le chiffre des hospitalisations dues au coronavirus est en baisse même si près de 200 000 personnes y ont perdu la vie à cause de la pandémie. Les États rouvrent peu à peu leur économie. Au Texas, le taux de résultats positifs aux tests est descendu sous la barre des 7%. Le gouvernement républicain du Texas a donc décidé une nouvelle phase de réouverture.

De notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Depuis le début de la semaine, les grands magasins, les salles de sport ou les restaurants peuvent laisser entrer trois quarts de leur clientèle. Mais vu les mesures sanitaires déjà mises en place, passer de 50% à 75% ne va pas vraiment se voir. Comme le raconte Mary Stonecipher qui tient un club de fitness à Houston : « La seule chose qui a changé aujourd'hui est qu'il n'est plus nécessaire de réserver sa place dans la salle de sport et que nous ne prenons plus de température, nous ne demandons plus de réservation là-bas, mais le nombre de personnes pour du fitness en groupe est resté le même. »

Dans les restaurants non plus, pas de différence, mais la clientèle ne suit pas, alors ce secteur ronge son frein. Depuis le mois d’avril, cette industrie a déjà perdu 700 000 emplois. Et la moitié des 3 500 restaurateurs du Texas pensent qu’il ne vont pas survivre les six prochains mois.

Michael Klein est le président de l’association des bars et boîtes de nuits et il fait le même constat pour son secteur. « Depuis mars, près de 100% de nos entreprises ont fermé. Cette gestion de la crise par ce gouverneur anti-business a été désastreuse depuis le début. Nous pensons qu'un bar ou une boîte de nuit sur deux ne survivra pas. »

Pour sauver une économie en perdition, plusieurs dirigeants du parti républicain du Texas demandent une réouverture à 100%.

