A Washington, dernier hommage à Ruth Bader Ginsburg

Une cérémonie privée a eu lieu ce mercredi matin à la Cour suprême en hommage à la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi dernier à Washington. Son cercueil repose désormais devant la plus haute instance judiciaire des Etats-Unis. Des centaines d’Américains défilent pour lui saluer sa mémoire.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Beaucoup portent des masques ou des tee-shirts à l’effigie de Ruth Bader Ginsburg. Certains ont même autour du cou la célèbre collerette de la juge. Au milieu de la foule d'anonymes, des personnalités comme Bernie Sanders et Chuck Shumer sont venus rendre un dernier hommage à RBG. « C’était une femme incroyable. Elle n’abandonnait jamais et nous non plus nous n’allons pas abandonner », déclare le chef de la minorité démocrate au Sénat.

Impossible de s’approcher du cercueil, placé en haut des marches de la Cour suprême. La foule défile silencieusement au pied de l'imposant escalier. « Je me sens à la fois inspirée, triste et effrayée », témoigne Jennifer, venue avec sa fille. « J’ai peur de ce qui va se passer sur l’avortement, sur tous les progrès que les femmes ont connu grâce à elle, mais en même temps, je me souviens des épreuves qu’elle a surmontées et je veux suivre son exemple ».

Dans la foule qui patiente beaucoup de masques à l’effigie de la célèbre juge.. pic.twitter.com/xmXMaf1e13 anne corpet (@annecorpet) September 23, 2020

Tous ceux qui viennent ici font part de leurs inquiétudes quant à son héritage et fustigent les républicains qui ont décidé de nommer au plus vite son remplaçant. « Notre pays traverse une phase sombre de son histoire », estime John, avant d’ajouter : « Avec un troisième juge nommé par Donald Trump, cette cour ne représentera pas les Américains. »

