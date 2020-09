À la Une: nouvelle colère à Louisville

Publicité Lire la suite

Aux États-Unis, la colère monte à nouveau après la décision de la justice d’inculper un seul des trois policiers qui ont tué la jeune Afro-Américaine Breonna Taylor à Louisville en mars dernier. Le New York Times titre sur la reprise des manifestations dans plusieurs grandes villes américaines après ce jugement. « Colère à Louisville », peut-on lire sur la manchette du New York Post.

Comment cette colère s’est exprimée ? C’est à découvrir dans le quotidien local de Louisville, le Courrier-journal. L’un de ses reporters a accompagné les manifestants rassemblés à Jefferson Square Park lors de l’annonce du verdict. Ils avaient du mal à y croire. Seulement un policier visé par une charge, à savoir mise en danger de la vie d’autrui, et une caution fixée à 15 000 dollars.

« Cela montre qu’il ne va pas passer beaucoup de temps en prison », explique une manifestante. Une autre hurle : « Mais ils ont quand même tué Breonna Taylor ». D’autres personnes se mettent à pleurer, raconte le reporter. Avant de se disperser, la foule commence à chanter « no justice no peace », « pas de justice, pas de paix ». Le Washington Post rappelle que ce jugement a été précédé par un accord sur une indemnisation de la famille de la victime, une indemnisation à hauteur de plusieurs millions de dollars, mais tout cet argent ne peut pas faire oublier que Breonna Taylor n’aurait pas dû mourir.

Au Brésil, un pas en avant pour rendre justice aux victimes de la dictature

Le constructeur automobile allemand Volkswagen va indemniser les anciens salariés de sa filiale au Brésil pour des violations des droits de l’homme commises durant le régime militaire. Selon la Folha de Sao Paulo l’accord passé avec la justice brésilienne prévoit le paiement de 36 millions de réais, soit près de 6,5 millions de dollars de compensation. Environ la moitié de cette somme est destinée aux anciens salariés et à leurs familles. Une enquête indépendante lancée en 2015 par le constructeur allemand est arrivée à la conclusion suivante : Volkswagen a coopéré avec l’appareil répressif du régime militaire, écrit le journal de Sao Paulo.

Les ex-salariés ont demandé des réparations, faisant valoir que le service de sécurité de Volkswagen a aidé la dictature à identifier d’éventuels suspects qui par la suite ont été arrêtés et torturés. Un dirigeant de l’entreprise allemande a déclaré que le constructeur « regrettait les violations et que c’était important d’assumer la responsabilité de ce chapitre négatif de l’histoire du Brésil et d’encourager la transparence ». Selon un historien allemand cité par le site d’information UOL, cet accord est « historique ». C’est la première fois depuis les réparations de la Seconde Guerre mondiale qu’une entreprise allemande reconnaît la responsabilité de ses employés pour des violations des droits de l’homme. L’accord sera officiellement signé ce jeudi 24 septembre.

Des entrepreneurs chavistes investissent dans le tourisme caribéen

En République dominicaine, des entrepreneurs vénézuéliens proches du chavisme ont massivement investi dans le tourisme. Selon le Diario Libre, ce « clan d’entrepreneurs » qui dans le passé avaient obtenu d’importants contrats publics des gouvernements de Chavez et de Maduro a lancé un projet hôtelier de 100 millions de dollars à Punta Cana, haut lieu du tourisme caribéen.

Ce projet date de 2013, l’année de la mort de l’ancien président Hugo Chavez. Mais pour certains entrepreneurs impliqués dans ces investissements, l’aventure a mal tourné. Ils sont aujourd’hui en détention au Venezuela, accusés entre autres de blanchiment d’argent.

Netanyahu lave son linge sale à Washington

Le Washington Post révèle que le Premier ministre israélien apportait à chaque visite aux États-Unis des valises de linges sales en demandant qu’ils soient nettoyés sur place. Ce service de blanchisserie est disponible gratuitement à tous les chefs d’État et de gouvernement étranger, mais personne ne l’a utilisé autant de fois et avec autant de linge que Benyamin Netanyahu. Selon le Washington Post, le Premier ministre a toujours refusé de communiquer auprès de l’opinion publique israélienne le montant de ses factures de blanchisserie.

