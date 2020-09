ONU: Kaïs Saied défend une réponse coordonnée des États pour lutter contre le Covid-19

Lors du Conseil de sécurité de l'ONU, le président tunisien Kaïs Saied a suggéré d'élargir le plan d'action «paix et sécurité» du Conseil de sécurité, mais également de le réformer afin d'éviter les blocages. FETHI BELAID / AFP

Ce jeudi 24 septembre, le Conseil de sécurité, réuni à l’initiative du Niger, a admis que la pandémie de Covid-19 était la plus grande épreuve à laquelle la communauté internationale ait été confrontée depuis la création de l’ONU, et qu’il fallait coordonner une réponse. Les chefs d’États ou de la diplomatie sont intervenus au nom de leurs 15 pays. Les États-Unis n’ont pas envoyé de représentant au niveau ministériel, laissant suggérer un désintérêt pour cette réflexion et les montrant encore un peu plus isolés au sein du Conseil.