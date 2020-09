Divisé sur son remplacement, le Congrès rend un dernier hommage à la juge Ginsburg

Les derniers hommages officiels ont été rendu à Ruth Bader Ginsburg au Capitole de Washington ce vendredi 24 septembre. Le candidat démocrate à la présidence Joe Biden et sa colistière Kamala Harris sont venus se recueillir devant le cercueil de la célèbre juge progressiste de la Cour suprême, alors que son décès a précipité une bataille politique acharnée entre démocrates et républicains.

Avec notre correspondant à San Francisco, Eric de Salve

Jusqu’à sa mort, Ruth Bader Ginsburg aura repoussé les barrières sociales. Jeudi son cercueil était exposé à l’entrée de la Cour suprême. Vendredi c’est le Congrès qui rend un hommage solennel à la juge progressiste adulée par la gauche américaine. Sa dépouille est transportée avec tous les honneurs pour être exposée sous la coupole du Capitole de Washington. RGB est la première femme à recevoir un tel hommage, la première personne de confession juive également.

Ruth Bader Ginsburg, la mort d'une icône américaine

C’est d’ailleurs une femme rabbin qui ouvre la cérémonie devant le cercueil drapé dans la bannière étoilée. Un hommage sur fond d’opéra, l’autre grande passion de Ruth Bader Ginsburg. Un hommage politique également avec Nancy Pelosi. « Sa disparition est une perte incalculable pour notre démocratie et tous ceux qui luttent pour construire un meilleur avenir à nos enfants », écrit la chef des démocrate à la Chambre des représentants.

Au première rang, la présence remarquée du candidat démocrate à la présidence Joe Biden et de sa colistière Kamala Harris. Une absence remarquée, celle de Donald Trump. Lors de l’hommage de la veille, le président a été hué par la foule. Il doit annoncer ce samedi le nom de la remplaçante d’RBG. Une ultra conservatrice présentée comme sa parfaite antithèse. Plusieurs grands médias américains, citant des sources républicains bien placées, rapportent qu'il pourrait s'agir de la juge Amy Coney Barrett, connue pour ses convictions religieuses traditionalistes.

Un enjeu politique majeur

Mais quel que soit le nom du ou de la future juge qui sera désigné par le locataire de la Maison Blanche ce samedi, le simple fait de nommer un 3e juge conservateur durant son mandat dans la plus importante institution américaine est une victoire en soi pour Donald Trump. Ce sera certainement le legs le plus important qu’il laissera.

En quatre ans, il sera parvenu à transformer en profondeur le plus important organe de justice du pays, dorénavant très majoritairement conservateur. Fini les compromis. Or des sujets centraux sont en balance : les armes à feu, l’avortement ou encore les libertés religieuses. Qui plus est cette transformation de la Cour suprême s’inscrit dans la durée du fait de l’âge des juges choisis et qui sont nommés à vie.

Les conservateurs, même ceux qui ne soutiennent pas forcément Donald Trump à l’image de Mitt Romney, applaudissent, d’où cet engouement des sénateurs républicains pour procéder à un vote le plus rapidement possible. Du côté des démocrates, c’est la consternation et l’indignation qui priment. Ils annoncent d’ores et déjà qu’en cas de victoire lors de la présidentielle et si d’aventure ils remportent la majorité au Sénat ils n’hésiteront pas à réformer ce véritable temple du droit américain.

Si une nouvelle juge remplace Ginsburg, on aura cinq forts conservateurs qui n’auront pas d’états d’âme et qui voteront fièrement pour abolir le droit à l’avortement. C’est vraiment ça l’enjeu et c’est à cause de cet horizon tellement excitant pour toute la base du parti républicain que Trump pense que s’il nomme quelqu’un de satisfaisant, ces gens-là se mobiliseront en masse pour voter. Françoise Coste Christophe Paget

