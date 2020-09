Trump n'a payé que 750 dollars d'impôts l'année de son élection, selon le «New York Times»

Aux États-Unis, c’est un sujet qui alimente de nombreuses spéculations depuis quatre ans : les impôts de Donald Trump. Dans une enquête exclusive, le New York Times révèle des informations choc.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Un homme d’affaire milliardaire, des entreprises à succès… Pour le New York Times, l’image affichée par Donald Trump serait bien loin de la vérité. Le quotidien dit avoir eu accès aux déclarations d’impôts de l’ex-magnat de l’immobilier sur vingt ans et assure que sur la centaine de sociétés détenus par le président, plusieurs seraient en difficulté.

Chaque année, Donald Trump aurait déclaré plus de pertes que de gains. C’est ainsi qu’il n’aurait payé que 750 dollars en 2016 et 750 dollars en 2017. Et avant son arrivée à la Maison Blanche, il n’aurait tout simplement rien payé du tout durant dix ans.

Le principal intéressé rejette le tout en bloc : « J’ai payé beaucoup, et j’ai payé beaucoup d’impôts sur le revenu au niveau de l’État aussi ! L’État de New York taxe beaucoup ! Tout ça, ce sont de fausses informations. Le New York Times essaie juste de créer une histoire… Ils essaient tout ! »

Depuis son élection, Donald Trump refuse de rendre public ses déclarations d’impôts, contrairement à tous les présidents avant lui, depuis 1970. L’affaire est d’ailleurs au coeur d’une bataille juridique depuis plus de trois ans. Le New York Times assure qu’il publiera d’autres détails sur les finances du président dans les jours à venir, alors que Donald Trump débattra avec son adversaire démocrate Joe Biden mardi prochain.

