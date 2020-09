Covid-19: Montréal et Québec, en alerte rouge, ferment bars et restaurants pour un mois

Les villes de Montréal et Québec, dans la province du Québec, passent en zone rouge pour tenter de juguler l’augmentation de cas de Covid-19. Bars, restaurants, bibliothèques, musées, salles de spectacles seront fermés pour un mois à compter du jeudi 1er octobre. Les commerces et les entreprises restent ouverts pour l’instant. Le Premier ministre François Legault n’a pas pris cette décision de gaité de cœur.

Avec notre correspondante à Montréal, Pascal Guéricolas

« Je veux vous dire que j’ai un peu le cœur gros aujourd’hui... » François Legault sait très bien que la fermeture des bars, des restaurants, des salles de spectacle pour une deuxième fois cette année risque de provoquer une série de faillites. Le Premier ministre du Québec a pris cette décision pour tenter de juguler une épidémie qui repart en force dans les principales villes du Québec depuis la rentrée. « Les chiffres sont sans appel : on doit prendre nos responsabilités, on doit prendre des décisions difficiles », a poursuivi le Premier ministre. Le Québec, qui compte plus de huit millions d'habitants, a annoncé lundi 750 nouveaux cas en une journée. Le nombre de nouveaux malades, autour de la centaine fin août, n'a cessé de grimper depuis pour approcher le millier le week-end dernier, mais le nombre de décès restait stable (entre zéro et six par jour).

Contrairement au printemps, l’épidémie n’épargne aucune région comme le précise Horacio Arruda, le médecin responsable de la santé publique : « C’est partout que ça se joue. Le plus grand danger, c'est de penser que moi, c'est moins grave qu'à côté, parce qu'il va vous frapper par derrière, le virus. »

Le gouvernement a pris cette décision pour protéger le système hospitalier et éviter une rupture de service en soins intensifs et en réanimation. Il espère limiter la contamination en demandant aux Montréalais et aux habitants de la région de Québec de rester chez eux, sans recevoir personne à domicile. Cependant, les propriétaires de bars et de restaurants qui se sont pliés aux directives sanitaires pour rouvrir en juin n’acceptent pas leur fermeture annoncée comme en témoigne ce restaurateur interrogé par Radio-Canada. « C’est pas ça le problème. C'est pas dans mon restaurant, ni dans 95% des restaurants que les gens sont infectés. Les parcs sont bondés. »

Le gouvernement se donne jusqu’au 28 octobre pour réévaluer la situation à Québec et à Montréal.

