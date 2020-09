Un conseiller de Trump à la tête de la Banque interaméricaine de développement, une première

A partir de ce jeudi, la BID, la Banque interaméricaine de développement aura un nouveau président : Mauricio Claver-Carone, un ressortissant américain. Une première dans l'histoire de cette importante institution multilatérale et une rupture brutale avec la règle qui avait jusqu'ici réserver le poste stratégique à un Latino-américain. L'arrivée de Mauricio Claver-Carone à la tête de la BID pour cinq ans suscite des inquiétudes en Amérique latine, puisqu'il est un proche conseiller de Donald Trump.

Ces quatre dernières années, Mauricio Claver-Carone a été l'architecte de la politique qu'a menée Donald Trump en Amérique latine. C’est lui qui est par exemple à l'origine du net durcissement de Washington vis-à-vis de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua. Agé de 45 ans, cet Américain d'origine cubaine a été un influent lobbyiste contre le régime cubain avant de gagner la confiance du président.

Avec son arrivée à la présidence de la BID, Mauricio Claver-Carone promet à l'avenir plus de dollars américains pour cette institution qui est la principale source de financement pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Des financements bienvenus dans une région où la pandémie de coronavirus a jeté des millions de personnes dans la pauvreté et a accentué les inégalités.

Mais les détracteurs de Mauricio Claver-Carone craignent qu'il agisse avant tout comme bras armé de l'administration Trump. Mauricio Claver-Carone a d'ores et déjà annoncé qu'il tentera de repousser l'influence de la Chine en Amérique latine et que des projets en lien avec la lutte contre le réchauffement climatique ou encore l'égalité homme-femme ne feraient plus partie des priorités de la Banque.

