Entretien

Débat présidentiel aux États-Unis: «Le vainqueur aujourd'hui par défaut, c’est Joe Biden»

Audio 04:48

Donald Trump et Joe Biden face au journaliste de Fox News Chris Wallace à Cleveland le 29 septembre 2020. AP Photo/Patrick Semansky

Texte par : Jeanne Bartoli 6 mn

Joe Biden et Donald Trump étaient face à face mardi soir à Cleveland dans l'Ohio pour leur premier débat avant la présidentielle. Entre un président aux abois qui ne cesse d'interrompre le candidat démocrate et Joe Biden qui traite son adversaire de « clown » et de « raciste », la joute a été rude. Que ressort-il de cet échange et y a-t-il eu un vainqueur ? Éléments de réponse avec Célia Belin, spécialiste des États-Unis.