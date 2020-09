Trump vs Biden: débat de gentlemen ou pugilat de cow-boys?

Joe Biden et Donald Trump.

Avant l'analyse des arguments, ce sont bien les comportements verbaux et physiques des deux hommes qui seront scrutés ce mardi soir, dans le contexte d'extrême acrimonie qui agite les deux camps. Sur le fond, plusieurs thèmes doivent être abordés lors de ce premier grand débat, prévu pour durer 90 minutes : l'épidémie de Covid-19, la Cour suprême, l'économie, les questions raciales, les bilans des deux candidats ou encore « l'intégrité du scrutin ». Donald Trump tient là une opportunité de renverser la tendance et rattraper le retard qui le distance de son adversaire démocrate dans les sondages depuis le début de la campagne. Plus de 100 millions de téléspectateurs sont attendus devant leur poste.

Après une courte introduction de Chris Wallace, journaliste de Fox News animateur du débat, qui a rappelé les règles de bonne tenue, les deux candidats sont entrés dans l'arène.

■ La Cour suprême

La première question porte sur la nomination de la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett, il y a quelques jours.

« Elle sera exceptionnelle et aussi forte que ses prédécesseurs », a promis Donald Trump, premier à s'exprimer. « Nous pensons qu'il n'est pas convenable » de nommer une telle personne à une échéance électorale si brève.

L'échange se tend rapidement et dérive sur la santé, l'Obamacare et le Covid-19. Au bout de deux minutes d'échanges, la discussion se brouille et devient un inaudible brouhaha.

« Tout d'abord, ce n'est pas avec vous (s'adressant à Wallace, qui ne parvient pas à poser sa question) que je suis en train de débattre mais avec lui (Biden), mais je ne suis pas surpris », tacle Donald Trump, qui ne laisse ni son adversaire ni l'animateur s'exprimer librement, malgré les rappels l'ordre incessant de Chris Wallace.

■ Le Covid-19

Chris Wallace aborde le deuxième thème en rappelant le nombre de cas aux États-Unis : 7 millions d'infections.

Jusqu'aux dernières heures précédant le débat, les attaques et accusations ont fusé de part et d'autres des deux équipes, aussitôt démenties avant d'être renvoyées comme un boomerang. Florilège en guise de mise en bouche :

L'ancien vice-président démocrate a rendu publiques dans la journée ses feuilles d'impôts pour l'année 2019, un coup directement adressé au locataire de la Maison Blanche, affaibli par des révélations explosives du New York Times sur sa situation fiscale et son endettement.

L'équipe Trump, elle, a sous-entendu que Joe Biden, dont elle met régulièrement en cause la santé mentale et physique, pourrait avoir recours durant la soirée à... une oreillette. Ces insinuations ont été catégoriquement balayées par le camp démocrate qui a de son côté assuré que l'équipe du président avait demandé à l'animateur du débat Chris Wallace de ne pas mentionner le nombre de morts du Covid (plus de 205 000 aux Etats-Unis). Cette affirmation a elle-même été qualifiée de « mensonge » par Tim Murtaugh, directeur de la communication de l'équipe Trump.

Enfin, une porte-parole du candidat démocrate a démenti l'assertion ducamp adverse selon laquelle Joe Biden porterait une oreillette pendant le débat.

Tout sépare les deux candidats septuagénaires. Donald Trump s'est présenté une fois, en 2016, et a créé la plus grande surprise de l'histoire politique moderne. Entré en politique il y a un demi-siècle, Joe Biden, sénateur puis vice-président, espère que sa troisième tentative pour la Maison Blanche (il s'était déjà présenté aux primaires démocrates en 1988 et 2008) en sera la bonne.

