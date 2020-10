Canada: la mort en direct d'une Améridienne à l'hôpital fait scandale

Drapeau du Québec. Flickr CC BY 2.0 Quentin THEURET

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La mort presque en direct, lundi 28 septembre, d’une femme autochtone de 37 ans dans un hôpital du Québec continue à provoquer la colère et l’indignation aux quatre coins du Canada. Joyce Echaquan s’est filmée et a partagé sa vidéo avec des proches alors qu’elle réclamait de l’aide au personnel soignant, étendue sur une civière. Dans l’enregistrement, on entend deux infirmières insulter et proférer des remarques racistes envers cette mère de 7 enfants, membre d’une communauté amérindienne du nord de Montréal.