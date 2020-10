Coronavirus: à Cuba, La Havane sort d'un mois de confinement total

La Havane respire ! Après un mois de confinement strict la capitale cubaine se réouvre. Cuba compte près de 5600 cas de contaminations du coronavirus dont 122 décès. Une réouverture partielle en juillet dernier avait provoqué une importante recrudescence des contaminations qui avait forcé le pays à prendre des mesures plus radicales, notamment un couvre-feu le soir et une suspension des transports. Les habitants de la Havane se réveillent donc ce jeudi soulagés par ce déconfinement.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondante à La Havane, Domitille Piron

Plus de couvre-feu, c’est sans doute la mesure la plus attendue par les Havanais après un mois enfermés chez eux le soir. La circulation des véhicules et des personnes était interdite de 19h le soir jusqu'à 5h du matin.

Les transports doivent reprendre également ce jeudi, tout comme la circulation entre les différents quartiers. Depuis un mois, il était interdit de faire ses courses dans un autre quartier que celui de son lieu de résidence. C’est désormais autorisé, ce qui soulagera bien des habitants de la Havane qui depuis des mois rencontrent d’importantes difficultés pour s’approvisionner.

À écouter aussi : À Cuba les files d’attente sont partout pour s’approvisionner en nourriture

Les écoles de l’île sont rouvertes depuis septembre sauf dans la capitale, les enfants havanais reprendront les cours en novembre. Bars et discothèques restent fermés et les voyages entre provinces interdits. Le masque reste obligatoire en permanence et les amendes sont maintenues en cas d’infraction aux règles.

Appel du gouverneur à l'auto-discipline des habitants

Pour lutter contre la pandémie tout en relançant les activités économiques et sociales, le gouverneur de la province de la Havane, Reinaldo Garcia Zapata a annoncé ce nouveau déconfinement, tout en appelant à la discipline des habitants.

« C’est un élément très important qu’il faut prendre en compte : la responsabilité de chacun. Je crois que l’Etat a fait tous les efforts pour protéger la population, avec tous les médicaments et tout le personnel médical mis à disposition du peuple. Mais maintenant il faut que nous pensions à nous protéger un peu plus nous-même. »

Le gouvernement a récemment fait savoir que 42 000 000 de dollars ont été dépensés dans la lutte contre l’épidémie à Cuba. Selon les derniers chiffres publiés mardi 29 septembre, Cuba, 11,2 millions d'habitants, compte 5.597 cas de personnes positives au Covid-19, 122 décès et 4.893 personnes guéries.

À lire aussi : Cuba visé par de nouvelles sanctions américaines, à l'approche de la présidentielle

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne