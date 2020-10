Covid-19: réouverture prudente des salles de restaurants à New York

À New York, qui fut au printemps dernier l’épicentre mondial de la pandémie de coronavirus, les habitants voient les restrictions levées petit à petit. Depuis la nuit dernière, ils sont à nouveau autorisés à manger à l’intérieur des restaurants. Le secteur a été durement touché avec la fermeture de plus d’un quart des établissements de la ville.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Quelques heures avant d’accueillir ses tous premiers clients en intérieur, Chris Cortez dirige les derniers préparatifs dans son restaurant de spécialités barbecue.

« On finit de construire nos tables en bois. C’était de longues tables familiales, mais c’est quelque chose qu’on ne peut plus avoir. Donc on les a toutes coupées pour pouvoir accueillir 2, jusqu’à 6 personnes maximum. »

Pour la première fois depuis mars et le début de la pandémie, la ville de New York autorise à nouveau les dîners en intérieur, mais seulement à 25% de capacité.

« 25% de votre capacité, c’est 25% des ventes qu’on ferait en temps normal. Mais au point où on en est, après autant de mois difficiles, tout allègement des restrictions est plus que bienvenu », positive le restaurateur.

Pouvoir dîner en intérieur, surtout avec l’arrivée de l’hiver, c’est aussi une bonne nouvelle pour les New Yorkais. « Je suis content de retrouver un semblant de vie normale ! », dit un homme ; « Les gens aiment manger dedans, ça nous apporte beaucoup de joie. Et c’est bien de voir que ça permet de maintenir la vie dans le quartier ! »

La reprise des dîners en intérieur arrive deux jours après que New York a enregistré sa première hausse de cas de Covid depuis des mois. La ville dit garder un oeil sur le nombre de contaminations et n'exclut pas de nouvelles restrictions si nécessaires.

