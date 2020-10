Covid-19 au Canada: les Québecois divisés face aux nouvelles restrictions

Jusqu'au 28 octobre 2020, les habitants de Montréal sont soumis à de nouvelles restrictions sociales pour lutter contre une résurgence du Covid-19. Eric THOMAS / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Face à une augmentation significative des cas de Covid-19, le gouvernement du Québec a pris ce mercredi 30 septembre des mesures sévères jusqu’au 28 octobre pour limiter les contacts sociaux dans les deux plus importantes régions de la province canadienne, Montréal et Québec. Placés en zone rouge, les 5 millions de citoyens de ces deux villes ne reçoivent plus chez chez eux. Les bars, les restaurants, les musées, les théâtres et les cinémas sont fermés. Les contacts sont limités même dehors dans les parcs.