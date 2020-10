Le Covid-19 freine la campagne de Trump mais pas de Biden

Testé négatif au Covid-19, le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a repris vendredi 2 octobre sa campagne après l'annonce choc que Donald Trump avait le nouveau coronavirus, en rappelant l'importance des mesures de précaution dont s'est parfois moqué son rival républicain.

La cheffe de la majorité démocrate à la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi, a exprimé sa sympathie après l'annonce du diagnostic positif au Covid-19 du président Donald Trump. « Aux premières heures du matin on a appris que le président et la première dame étaient infectés par le virus, a-t-elle déclaré, rapporte notre correspondante à Washington, Anne Corpet. Je prie pour eux tout le temps, y compris la nuit dernière, et je continue mes prières pour leur sécurité, leur santé et leur bien être ».

Après avoir adressé ses vœux de « prompt rétablissement » et ses « prières » à Donald et Melania Trump, le rival du président à l'élection présidentielle, Joe Biden, testé négatif, a enfoncé le clou. « J'espère que cela servira de rappel : portez un masque, maintenez la distanciation physique, et lavez-vous les mains », a-t-il tweeté, dans une critique à peine voilée de l'attitude du président.

Peu après l'annonce de son test négatif, l'équipe du candidat démocrate a par ailleurs annoncé qu'il maintenait un voyage de campagne prévu dans le Michigan. L'ancien vice-président de Barack Obama doit en effet se rendre à Grand Rapids, dans cet État du Midwest que Donald Trump avait remporté en 2016.

Changement de cap pour la campagne Trump

L'annonce du test positif de Donald Trump au coronavirus a forcé son équipe à adapter le format de sa campagne pour la présidentielle. « Tous les événements de campagne précédemment annoncés et impliquant la participation du président sont actuellement en train d'être transformés en événements virtuels ou sont temporairement repoussés », a écrit un responsable de la campagne, Bill Stepien, dans un communiqué.

Il a également précisé que les événements impliquant la famille du président étaient eux aussi « temporairement repoussés », tandis que le vice-président Mike Pence, testé négatif au Covid-19 vendredi 2 octobre au matin, allait lui continuer à faire campagne. Tous les autres événements seront évalués au cas par cas.

