Amérique centrale: retour forcé à la case départ pour les migrants honduriens

Poste frontière de Tecun Uman, entre le Guatemala et le Mexique, le 3 octobre : les migrants honduriens ont été bloqués par des patrouilles de soldats guatémaltèques et invités à monter dans des bus à destination du Honduras.

Les milliers de migrants honduriens qui traversaient le Guatemala avec pour destination le Mexique puis les Etats-Unis ont du se résoudre à la dislocation de leur caravane et à sa dislocation. Ils sont rapatriés par les autorités guatémaltèques.

Partis mercredi soir en caravane humaine de San Pedro Sula, la deuxième ville du Honduras, plus de 2.000 Honduriens -en majorité des jeunes- qui voulaient se rendre aux Etats-Unis ont finalement demandé leur rapatriement, selon la présidence du Guatemala. Ils avaient été bloqués dans leur marche par des barrages routiers et la fronière mexicaine avait été verrouillée par la police et l'armée.

Arrivés au poste frontière de Tecun Uman avec le Mexique, un groupe d'environ 80 migrants visiblement fatigués étaient regroupés à côté de bus et camions militaires portant l'inscription « retour volontaire », ont constaté des journalistes de l'AFP. Des humanitaires de la Croix-Rouge distribuaient aux migrants des rations alimentaires et des masques de protection sanitaire.

Le président du Guatemala Alejandro Giammattei avait ordonné jeudi soir l'arrestation et l'expulsion de ces quelque 3.000 migrants honduriens qui venaient de forcer le passage à la frontière du pays dans l'espoir de rejoindre les Etats-Unis, invoquant notamment le risque sanitaire provoqué par les migrants.

Le président guatemaltèque avait également accusé les migrants d'avoir forcé la frontière. Le Guatemala a rouvert le 18 septembre ses frontières maritimes, terrestres et aériennes, fermées six mois en raison de la pandémie de Covid-19 mais les étrangers voulant y entrer doivent se plier à des protocoles sanitaires pour prouver qu'ils ne sont pas porteur du virus.

Comme lors de caravanes précédentes, les migrants invoquent le chômage, des services défaillants d'éducation et de santé, ainsi que la violence des gangs pour expliquer leur fuite. Raisons auxquelles s'ajoutent désormais les conséquences économiques et sociales du coronavirus. Le Honduras figure parmi les pays les plus pauvres de la planète : plus de 70% de la population vit sous le seuil de pauvretén notamment dans les zones rurales. Le crime organisé, la corruption et la faiblesse des institutions sont autant de facteurs qui contribuent à nourrissent les inégalités et poussent la population à l'exil.

