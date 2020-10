Les manifestants québécois réclament justice pour l'amérindienne Joyce Echaquan

Plusieurs manifestations ont eu lieu au Québec samedi pour dénoncer le racisme qu’a subi Joyce Échaquan, une amérindienne dans un hôpital du nord de Montréal juste avant de mourir. La femme de 37 ans, a filmé les insultes racistes du personnel soignant alors qu’elle hurlait de douleur.

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

« Justice pour Joyce » crient des manifestants. Des milliers de concitoyens se sont rassemblés à Montréal en solidarité avec les autochtones, les descendants des premiers habitants du pays.

« Ce n'est pas parce que je suis noire que je ne comprends pas la douleur des autochtones, déclare l’une de ces manifestantes au mégaphone. Le racisme n’a pas de nationalité, le racisme n’a pas de couleur de peau, le racisme tue. »

Une mobilisation large

Au son des tambours et des chants traditionnels, les manifestants masqués ont défilé notamment à Québec et à Montréal, en respectant le plus possible la distance physique.

La mobilisation des Québécois surprend Michèle Audette, une activiste de la cause autochtone de longue date. Membre de la communauté innue, elle constate que la vidéo où l’on entend les insultes subies par Joyce Echaquan à l’hôpital juste avant de mourir a eu l’effet d’un électrochoc :

« Les gens pendant longtemps ils ont dit cela se passe ailleurs, pas ici. C'est pas un film, c'est du réel ! C'est ici dans le sud du Québec. Je pense que c'est là que les gens ont été ébranlés et ont commencés ou continués à marcher avec nous autres. »

►À lire aussi : Canada: la mort en direct d'une Amérindienne à l'hôpital fait scandale

Une jeune fille qui a offert un chant sacré aux manifestants explique ce qu'elle a ressenti : « C’est sûr que j’étais très émotive quand j’ai fait ce chant-là. Je pensais à toutes les femmes autochtones qui subissent du racisme. Là, on a juste été témoins avec la vidéo, mais le racisme systémique cela touche tout le monde. »

La famille de Joyce Echaquan a lancé plusieurs poursuites judiciaires contre l’hôpital où la mère de sept enfants a trouvé la mort. Le gouvernement du Québec lui vient d’annoncer la tenue d’une enquête publique.

