À la une: pas de nouveau plan de relance avant le 3 novembre?

Alors que les dons et livraisons de nourriture ont augmenté depuis le début de la pandémie, le président Trump a annoncé que l'aide fédérale votée en mars destinée aux ménages et aux petites entreprises ne sera pas prolongée.

Publicité Lire la suite

Aux États-Unis, l'aide fédérale votée en mars pour compenser les effets de la crise sanitaire expire ce mercredi soir. Selon Donald Trump, ces aides destinées aux ménages et aux petites entreprises ne seront pas prolongées. Le président américain a annoncé que les négociations entre démocrates et républicains sur un nouveau plan de relance étaient repoussées à après l'élection du 3 novembre. Ces déclarations ont fait chuter Wall Street. Pour le Financial Times, Donald Trump « sème la confusion » car qu'il a semblé revenir sur sa décision dans des tweets plus tard dans la soirée. En tout cas, « de nombreux ménages et entreprises, des restaurants aux compagnies aériennes en passant par les hôtels, seront confrontés à de nouvelles difficultés financières dans les semaines à venir ».

Le Los Angeles Timessouligne les inquiétudes du président de la Fed, la Banque centrale américaine. Ce dernier pense que « les disparités déjà existantes » vont s’aggraver si un nouveau plan de relance n'est pas validé, ce qui serait « tragique ». « Tragique » : un mot que les présidents de la Fed n'utilisent pas souvent, remarque le journal californien.

Pour le Wall Street Journal, au contraire, cette rupture des négociations est « la meilleure décision pour l'économie et les contribuables ». Les représentants démocrates et leur présidente Nancy Pelosi refusaient toute enveloppe inférieure à 2 000 milliards de dollars, ce qui constitue « une demande de rançon politique ». « Elle ne voulait pas risquer de donner à Trump ne serait-ce qu'un demi-crédit pour un projet de loi d'aide avant les élections », pense le journal. Selon ses sources, la Maison Blanche était pourtant déjà prête à débourser 1 600 milliards de dollars, soit « la moitié du budget fédéral il y a seulement quelques années ». Les démocrates ont refusé. « Une certaine idée du compromis », conclut le Wall Street Journal.

Panique à la Maison Blanche

Cette décision a été prise au lendemain de la sortie de l'hôpital de Donald Trump, positif au coronavirus, tout comme 14 autres personnes travaillant à la Maison Blanche ou dans son cercle rapproché. Le président a fait son retour dans une aile Ouest « vidée de ses conseillers, eux-mêmes atteints du coronavirus ou à qui on a demandé de travailler à la maison », décrit le New York Times. À leur place, des personnes vêtus de combinaisons de protection de la tête aux pieds qui désinfectent les parties communes. Même « les membres du personnel de la résidence de la Maison Blanche portent un équipement de protection individuel complet, notamment des blouses jaunes, des masques chirurgicaux et des lunettes de protection jetables ».

C’est dans ce contexte que se tient ce mercredi soir le débat des candidats à la vice-présidence, Mike Pence et Kamala Harris. Les deux équipes ont longuement négocié le renforcement des mesures de protection. Mike Pence a finalement accepté de débattre derrière une vitre en plexiglass, explique le Washington Post. « L'équipe de Pence pense toujours qu'il n'y avait pas de raison d’en utiliser mais a donné son accord » pour « tranquilliser » Kamala Harris.

Mexique : tous aux abris

L’ouragan Delta a touché terre mercredi matin au Mexique. Rétrogradé en catégorie 3, sur une échelle de 5, il reste « dangereux »avec des vents soufflant jusqu’à 175km. L'ouragan va balayer l'Etat de Quitana Roo puis le Yucatan, deux États en alerte rouge, écrit La Razon. Delta a touché terre à Puerto Morelos, qui se trouve juste entre les deux célèbres stations balnéaires de Cancun et Playa del Carmen. Dans cette ville, explique le journal, « les habitants ont muré portes et fenêtres pour protéger leurs maisons ». Milenio publie une photo partagée sur les réseaux sociaux. Celle d'un hôtel de Cancun qui a aménagé une salle de réception en refuge, avec des lits, des matelas, pour que les touristes puissent y passer la nuit. En tout, explique le journal, 160 abris comme celui-ci pour accueillir une partie des 41 000 touristes évacués. 9 000 ont été transférés par la route jusqu'à Merida, la capitale du Yucatan, tout proche. Ces touristes sont, Covid 19 oblige, à 85% Mexicains. Il faut protéger les voyageurs, mais aussi les récifs coraliens. Milenio explique que l'Etat de Quitana Roo a contracté une assurance spécifique. Une première mondiale !

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne