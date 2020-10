Cinéma: «En attendant le carnaval» de Marcelo Gomes, au pays du «jean» roi

Sur les écrans en France ce mercredi, « En attendant le carnaval », le nouveau documentaire du réalisateur brésilien Marcelo Gomes, nous raconte un Brésil au travail, rivé à sa machine à coudre. Un Brésil profond et inhabituel, mais il reste le carnaval, la fête qui permet de tout oublier, pour mieux (?) recommencer.

On connaît l'enfer des ateliers textiles en Asie, le drame du Rana Plaza au Bangladesh en avril 2013 l'avait mis à la une de l'actualité. Et la situation n'a guère changé. Marcelo Gomes, lui, nous emmène dans le Nordeste brésilien, dans l'État de Pernambouc, plus connu de ce côté-ci de l'Atlantique pour sa musique que pour son industrie textile.

C'est pour le réalisateur un retour aux sources. En voix off, il nous raconte cette région qu'il a connue il y a quarante ans lorsque son père y travaillait comme inspecteur des impôts. C'est le sertão, paysage aride de collines pelées, une région, l'Agreste, peuplée autrefois de petits paysans et d'éleveurs. Sur les collines, de grands panneaux publicitaires, des « totems » aux couleurs comme les chromos des années 1950 sur lesquels des jeunes gens prennent des poses avantageuses. Jeunes filles blondes et jeunes hommes lunettes de soleil sur le nez et mèche lustrée. Nous entrons avec le narrateur et la caméra - les images sont magnifiques - dans Toritama, une ville de briques et de broc. La capitale du jean au Brésil, 40 000 habitants. Ici on fabrique 20% des jeans du Brésil, dit fièrement un vendeur du grand marché dominical. Toritama, autrefois une ville de province assoupie dans la chaleur du Nordeste, grouille désormais de portefaix de montagnes de denim.

En attendant le carnaval de Marcelo Gomes: les panneaux publicitaires des entreprises de jeans sur les collines de l'Agreste, le monde rêvé de la consommation occidentale. www.jhrfilms.com

L'or bleu de Toritama

Toutes les générations se vouent au jean-roi, jeunes et vieux. Les grandes usines sont à l'extérieur de la ville, on ne les verra pas. Marcelo Gomes s'intéresse aux petits ateliers : les habitants ont transformé leurs demeures en « factions » dans lesquels ils cousent, montent les pièces qui leur sont apportées des usines. Dans la touffeur de ces constructions bricolées, sous les néons, les machines à coudre crépitent. Marcelo Gomes coupe le son, « le bruit des machines me rend anxieux ». Mais c'est à la fois le bruit et la cadence répétitive des gestes qui provoquent cette presque nausée. Les jeans se fabriquent à la chaîne, 1 000 poches montées, 10 000 crémaillères... jeans cousus, grattés, scarifiés, déchirés. À peine le temps d'essuyer avec des doigts bleuis par la teinture un front qui dégouline de sueur.

La journée commence à 5h-6h et se termine à 22h, du dimanche au dimanche. Les visages sont concentrés, mais, au réalisateur qui les interroge, les ouvriers et petits patrons du jeans se déclarent heureux de leur sort. Le jean, « c'est l'or de Toritama, l'or bleu ». Ici, si tu bosses (les ouvriers sont payés à la pièce), tu peux bien gagner ta vie. Léo, l'un des personnages du film, sorte de zébulon philosophe, nous résume le credo local : « on est payé au rendement, plus on travaille, plus on gagne, c'est bien ! » et le meilleur métier du monde c'est « travailler pour soi, être son propre patron ». Le surnom de Léo, l'auto-entrepreneur version Sertão ? « Heures sup » !

Un enfer Toritama ? À une exception près, un homme qui se plaint de l'absence de droits et de protection sociale et le chevrier, survivance de l'ancien temps qui promène ses chèvres sur les collines, le discours est positif et confiant. Même Sara Jane, la seule poule survivante de la ferme de Doña Rosilda devenue atelier, qui a élu domicile sur une pile de jeans, caquette de contentement. Tout ce labeur pour quoi ? J'ai rêvé que j'étais riche, scande le rappeur sur lequel des jeunes dansent en retournant les pantalons. « J'aime travailler, plus je travaille, plus je gagne de l'argent », explique une patronne d'atelier familial. Sont-ils riches ? On ne pénètre pas dans l'intimité des maisons-ateliers, mais la ville et les personnages rencontrés ne donnent pas l'impression d'une grande richesse. « À Toritama, on a une belle vie, c'est pas comme en Afrique où il y a des guerres et où les gens meurent de faim », confie une jeune ouvrière. On ne meurt pas de faim et il y a le carnaval...

Le temps de l'oubli

C'est le temps des vacances et de la fête. Le temps où les machines se taisent, où Toritama retombe dans la torpeur d'antan quand la population part avec glacières et matelas investir les plages du bord de mer. Pour réunir l'argent du voyage, certains essaient de vendre leurs modestes biens accumulés pendant l'année à un usurier qui les leur revendra quand l'argent rerentrera : écran plat, réfrigérateur, smartphone... La logique de l'accumulation des biens transgressée, raconte Marcelo Gomes. L'esprit du néo-libéralisme, de la libre entreprise, de la réussite individuelle s'arrête sur les plages du carnaval. « Je veux m'amuser aujourd'hui, on peut mourir demain », confie Léo. Le carnaval, c'est Léo et sa famille qui nous le racontent. L'équipe du film leur a confié la caméra. Boire, se baigner, danser, manger... Quelques jours de parenthèse dans une année de labeur, l'argent d'heures rivé à sa machine à coudre envolé en une poignée de jours. Le titre originel du film est Estou me guardando para cuando o carnaval chegar, une chanson de Chico Buarque que l'on pourrait traduire par Je me réserve pour quand le carnaval viendra. Marcelo Gomes filme avec empathie et ne porte pas de jugement, mais ce carnaval pour seul horizon a quelque chose de désespérant.

