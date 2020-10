Présidentielle américaine: Mike Pence et Kamala Harris, les numéros deux, entrent en piste

Photomontage: le vice-président Mike Pence et la colistière de Joe Biden, Kamala Harris.

Après un premier débat il y a une semaine qui opposait les deux candidats à l’élection présidentielle américaine prévue le 3 novembre prochain, place ce mercredi soir aux lieutenants, les candidats à la vice-présidence. Mike Pence, vice-président sortant, affrontera Kamala Harris, la sénatrice californienne et ancienne procureur général du même État qui a été choisie comme colistière par le candidat démocrate Joe Biden.

Publicité Lire la suite

Après ce qui est dorénavant considéré comme le pire débat de l’histoire, celui qui opposait la semaine dernière Donald Trump à Joe Biden, c’est au tour des candidats à la vice-présidence de s’affronter. Un débat qui va se dérouler dans une ambiance très particulière, pandémie de Covid-19 oblige.

Des parois en plexiglass ont été installées sur le plateau et les estrades des deux orateurs seront espacées de 4 mètres, c’est-à-dire une distance bien supérieure à celle de la semaine dernière. Et c’est certainement le thème de la pandémie qui sera scruté et décortiqué. Quelques jours après la sortie de Donald Trump de l’hôpital, la question de la gestion de cette crise sanitaire va certainement être au cœur des débats.

Des échanges qui pourraient s’avérer houleux. Kamala Harris, ancienne procureur général de Californie, va certainement faire appel à son expérience pour attaquer son rival sur un dossier géré par l’actuel vice-président, puisque ce dernier pilote la cellule de crise de la Maison Blanche chargée de lutter contre la propagation du virus.

Le débat est organisé à Salt Lake City dans l’État de l’Utah entre deux personnalités que tout oppose. Mike Pence, avocat de formation, fervent chrétien, conservateur de la première heure, est également un ancien animateur de radio. Kamala Harris, fille d’immigrés, première colistière noire, considérée comme une libérale est connue quant à elle pour sa verve et ses attaques.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne