Présidentielle américaine: l'écart se creuse entre Trump et Biden

Même s’il assure sur Twitter assure avoir triomphé du virus, Donald Trump est contraint de demeurer en quarantaine à la Maison Blanche, et ne peut plus organiser les meetings qu’il affectionne tant. De son côté, Joe Biden sillonne le terrain. Le candidat démocrate, longtemps raillé par le président pour les précautions qu’il a prises pour éviter la pandémie, prend sa revanche. Et continue de distancer le président dans les sondages.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Comment Joe Biden peut il être en tête des sondages en Pennsylvanie ? Ce sont de fausses enquêtes ! Je vais gagner cet État », s’est étranglé Donald Trump sur Twitter depuis la Maison Blanche dont il ne peut sortir. Le candidat démocrate était dans cet État-clé mardi 6 octobre. Joe Biden ne s’en est pas pris directement au président, mais Donald Trump était clairement dans sa ligne de mire quand il a évoqué le coronavirus.

« Porter un masque n’est pas une déclaration politique, c’est une recommandation scientifique. La distanciation physique n’est pas une déclaration politique c’est une recommandation scientifique. Ce virus se fiche de savoir où vous vivez et à quel parti vous appartenez, il nous infecte tous, il peut emporter la vie de chacun. C’est un virus, pas une arme politique. » Joe Biden a

déclaré mardi qu'il valait mieux que le deuxième des trois débats présidentiels, prévu la semaine prochaine à Miami (Floride), n'ait pas lieu si Donald Trump était toujours porteur du coronavirus. Le vice-président Mike Pence et la sénatrice Kamala Harris se retrouvent ce mercredi à Salt Lake City (Utah) pour l'unique

débat des colistiers, avec des précautions sanitaires supplémentaires et le feu vert des autorités sanitaires.

Trump annonce l'arrêt des négociations sur le plan de soutien

Donald Trump s'est indigné mardi que le Covid-19 soit un sujet central de campagne, tandis que son adversaire Joe Biden appelait les Américains à l'unité. « Les médias Fake News (...) ne veulent parler que du Covid-19 », a tonné le président américain dans un tweet rédigé depuis la Maison Blanche, qu'il a retrouvée lundi soir après trois jours d'hospitalisation. Et qui a continué de minimiser la dangerosité du virus.

Depuis Gettysburg, dans l'État-clé de Pennsylvanie, Joe Biden a lui lancé un appel au rassemblement. « Il n'y a pas de place pour la haine en Amérique », a lancé l'ancien vice-président de Barack Obama, dénonçant « les forces de l'ombre » et « les forces de la division ».

Le candidat démocrate a désormais 16 points d’avance au niveau national sur le président (41% contre 57% d'intentions de vote, Selon le dernier sondage CNN/SSRS rendu public mardi matin). Joe Biden distance notamment Donald Trump sur la question de l’économie, ce qui est nouveau. La décision annoncée ce mardi par le président de couper court aux négociations sur le plan de soutien à l'économie américaine destiné à compenser l'impact de la crise sanitaire risque d’aggraver encore cette désaffection de l’électorat pour le président candidat.

Cet arrêt brutal des longues négociations sur un nouvel ensemble budgétaire a provoqué les critiques de Joe Biden, des démocrates du Congrès mais aussi de certains élus républicains, selon lesquels il faut apporter une aide supplémentaire aux millions d'Américains ayant perdu leur emploi depuis le début de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.

Les ɲtats-Unis sont le pays au monde le plus touché par la pandémie, avec plus de 7 millions de cas confirmé et plus de 210 000 décès.

