À la Une: Réactions de la presse américaine après le débat Kamala Harris-Mike Pence

Un débat qui permet de voir à quoi ressemblerait l’ère post-Trump, titre ce jeudi la revue Politico. Car il ressemblait à l’image que l’on avait de la politique autrefois et ce à quoi elle pourrait à nouveau ressembler si Joe Biden remporte l’élection. Mike Pence et Kamala Harris se sont évertués à ne pas répondre précisément aux questions, une coutume lors de ce type de débat. Ils n’ont pas commis de gaffes, estime le New York Post. Mike Pence n’a pas coupé en permanence les propos de sa rivale, bien que Kamala Harris s’y était préparée, détaille le Washington Post. Un débat au cours duquel il a surtout été question du Covid-19, ce qui a donné lieu à quelques échanges musclés. Malgré ça, ce débat ne laissera pas de traces et ne devrait pas avoir d’influence dans les sondages, selon le New York Times, malgré les vifs, mais toujours courtois, échanges à la fin sur des thèmes bien précis : la crise sanitaire, la Chine, l’emploi ou encore la couverture santé.

Traditionnellement, la presse donne toujours un vainqueur à ce type de rendez-vous.Les journaux qui penchent plutôt côté démocrate estime que Kamala Harris a fait le boulot. Elle a dénoncé les échecs de l’administration Trump avec des arguments convaincants, pense par exemple le New York Times. Mais c’est plutôt un match nul, si vous me permettez l’expression, qui domine ce matin. Seul le New York Post ose se prononcer et donne pour vainqueur la mouche qui s’est posée sur le crâne de Mike Pence durant le débat. Une mouche qui a attiré toute l’attention, même sur les réseaux sociaux, et qui n’a pas semblé gêner l’actuel vice-président bien qu’elle soit restée près de deux minutes posée sur sa tête, détaille le New York Post. Un vainqueur pour le moins original.

Donald Trump retrouve le bureau ovale dans une Maison Blanche placée en quarantaine

C’est en tout cas ce qui a été recommandé, explique USA Today. Donald Trump aurait d’ailleurs dû rester dans la résidence privée du président, comme le préconisaient ses médecins et le CDC, le Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Car la Maison Blanche est un véritable cluster avec une demi-douzaine de cas avérés, précise le quotidien. Au lieu de ça, le président a décidé de retourner dans le bureau ovale où il a notamment enregistré une vidéo dans laquelle il répète qu’un vaccin sera bientôt disponible. Comme lors de ses meetings électoraux, il blâme la Chine pour la pandémie. Donald Trump annonce aussi que le traitement qu’il a reçu est le bon et qu’il faut qu’il soit disponible gratuitement, bien qu’il n’ait pas encore été validé par les autorités. Sa maladie, selon lui, était peut-être une « bénédiction de Dieu », car elle lui a permis de découvrir le « bon médicament » pour la combattre, détaille USA Today.

L’Argentine débordée par la pandémie

L’Argentine est devenue le sixième pays au monde à compter le plus de personnes touchées. Une information qui fait la Une de Clarin. Avec plus de 16 000 nouveaux cas enregistrés ce mercredi, l’Argentine dépasse désormais l’Espagne ou encore le Pérou, sachant qu’il s’agit d’un des pays qui testent le moins sa population, s’alarme le quotidien. L’Argentine compte désormais plus de 840 000 personnes ayant contracté le Covid-19 et franchit la barre des 22 000 morts avec 401 décès supplémentaires ces dernières 24 heures. La quarantaine mise en place depuis maintenant 29 semaines ne semble pas porter ses fruits et c’est la région du Grand Buenos Aires qui est la plus touchée, malgré les mesures drastiques mises en place précise La Nacion.

L’ouragan Delta épargne le Mexique et se dirige vers les États-Unis

Aucune victime n’est à déplorer annonce ce jeudi le Diario de Yucatan, du nom de l’État qui a été touché hier par l’ouragan Delta. Des dégâts sont à déplorer et des pluies torrentielles sont encore attendues aujourd’hui car ce que l’on appelle « la queue » de l’ouragan est encore active sur cette région, mais le pire est passé. L’ouragan Delta, qui est désormais passé en catégorie deux, pourrait devenir un ouragan majeur dans les vingt-quatre prochaines heures, selon le centre de surveillance météorologique américain. Il se dirige désormais vers les côtes américaines où il est attendu ce jeudi soir ou demain vendredi prévient El Nuevo Herald.

