États-Unis: Scranton, ville de naissance de Biden, résistera-t-elle encore à Trump?

À la surprise générale, Donald Trump avait emporté la Pennsylvanie dans un mouchoir de poche en 2016. Quatre ans plus tard, l’électorat semble plus divisé que jamais. À Scranton, la ville où a grandi Joe Biden, on vote historiquement démocrate. Mais l’an dernier, ça n’a pas suffi à remporter le comté. En ville, les soutiens de Donald Trump ont fleuri et les langues se délient.

Publicité Lire la suite

« Sincèrement, si Trump était mort du coronavirus, ça aurait été bien mérité. » Katy, serveuse trentenaire dans un café de Scranton ne mâche pas ses mots. Son oncle de 84 ans a été emporté par le Covid-19 au mois de mars ; elle a repris le travail il y a à peine deux semaines, masquée et inquiète. Son tee-shirt en dit long sur son état d’esprit : un gros plan sur la statue de la Liberté en larmes, le visage enfoui dans ses mains. « Ce pays est en déliquescence, et ça n’est pas juste à cause des problèmes économiques et du Covid. » Et d’enchaîner, morose, sur la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg, les violences policières, la dérégulation des entreprises. Nerveuse, elle a peur que le pire arrive après l’élection, si les résultats sont contestés « et ils le seront », prédit-elle.

Étrange sensation de fouler le sol d’un pays qui a perdu de sa superbe. En plein centre-ville, les anciens fourneaux qui avaient fait de Scranton une ville prospère au XIXe siècle sont fermés, transformés en musée. Du charbon, il y en a encore en abondance dans la vallée, mais l’industrie de l’acier a été exportée. Et on se demande ce qui a bien pu la remplacer. Les bâtiments qui témoignent de ce riche passé sont à l’abandon, et les commerces fermés ne trouvent pas de repreneur. Rareté : le centre-ville ne s’est pas encore gentrifié.

« Les banquiers, les assureurs, ceux qui font de l’argent vivent là-haut sur la colline », nous raconte Cory, enfant du pays, petit-fils de mineur, qui a quitté l’armée à son retour d’Irak. À quarante ans, il s’est mis à la peinture, et loue une ancienne boutique qui lui sert d'atelier. Mohammed Ali, Dali, Bob Marley, Bruce Lee... il peint des figures mythiques pour « inspirer les gens et leur insuffler du courage, parce qu’ici, c’est une terre où les rêves meurent ». En cause selon lui, « une culture de la corruption qui étouffe l’entreuprenariat et gangrène la politique locale, dominée depuis près de vingt ans par le parti démocrate. Ici, pour avoir des opportunités, il faut de l’argent ou un réseau ».

À la une du Scranton Times, la sentence vient d’ailleurs de tomber : Bill Courtright, maire démocrate de la ville de 2014 à 2019 est condamné à sept ans de prison pour corruption. Fatigué par le climat politique local, satisfait du « coup de pied dans la fourmilière » que l’élection de Donald Trump a permis, Cory votera cette fois pour le président-candidat : « Ce n’est pas parce que je suis Afro-Américain que je suis otage du parti démocrate. Et puis cette racialisation de l’élection, c’est de la manipulation. »

Joe Biden est né dans un quartier autrefois peuplé de travailleurs irlandais qui a dû prendre de la valeur depuis. À quelques encablures d’une université privée, devant ces jolies maisons bien rénovées au gazon parfaitement tondu, les panneaux bleus de soutien au candidat démocrate sont légion.

De l’autre côté de la ville, dans le quartier métissé de South Side, des maisons plus modestes s’alignent côte à côte. Ici, on est soit peu politisé, soit on se regarde entre voisins en chien de faïence. Et Joe Biden ne fait visiblement pas l’unanimité. « On ne se dit plus bonjour avec Mickael, le voisin d’en face », souffle Adèle, 65 ans, en jetant un regard vers une maison qui arbore des banderoles pro-Trump et en soutien à la police. Selon elle, « il n’y avait pas autant de gens qui soutenaient ouvertement les républicains dans le quartier en 2016 ». Cette ancienne infirmière survit grâce à une petite retraite et l’aide alimentaire.

Pour le voisin Mickaël, électricien, l’essentiel c’est l’économie : « Grâce à Donald Trump » – mais avant la crise du Covid – ses revenus avaient doublé. « Ici on n’a presque pas eu de morts du coronavirus, et tout s’est arrêté, c’est une catastrophe. Cette histoire de virus, c’est politique. C’est tout ce que les démocrates ont à dire, pour taper sur Trump. D’ailleurs, voyez, le président s’en est sorti, heureusement pour notre pays ! »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne