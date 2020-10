Covid-19: certains quartiers de New York referment les écoles et commerces

Alors que New York semblait avoir l’épidémie sous contrôle, la ville enregistre une nouvelle hausse des contaminations dans certains quartiers, dont plusieurs comptent une forte population juive orthodoxe, où, notamment à la faveur des fêtes de Rosh Hashana, et Yom Kippour, le Covid-19 s'est à nouveau répandu. Pour tenter de limiter la propagation du coronavirus, le gouverneur a ordonné la fermeture des classes et des nouvelles restrictions dans les zones concernées. Un nouveau casse-tête pour les parents dont les enfants avaient repris le chemin de l’école il y a une semaine à peine.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Sur la porte de cette école du Queens, à New York, la pancarte « Bienvenue » côtoie désormais celle annonçant il y a deux jours la fermeture de l’établissement. Les enfants, qui venaient tout juste de reprendre les cours, sont retournés à l’apprentissage à distance.

Une décision qui n’arrange pas forcément les familles qui ont dû, une nouvelle fois, revoir toute leur organisation. « Les parents travaillent et ce n’est pas simple quand vous devez garder vos enfants et ne pouvez pas aller au travail, explique une femme. Parce que c’est bien de fermer les écoles, mais le travail, lui, n’est pas annulé ! »

En l’absence de ses parents obligés de sortir pour travailler, Liv Collins garde elle-même ses deux frères de 7 et 10 ans. « Je suis à moitié à l’école, à moitié à distance. Ça va forcément être difficile de suivre vu qu’il faut bien que quelqu’un les garde quand ils sont à la maison », explique la jeune fille.

Neuf quartiers concernés

La fermeture des écoles concerne neuf quartiers de New York, dont certains de Brooklyn et du Queens, où les autorités enregistrent une hausse de cas de coronavirus. Les commerces non-essentiels et les lieux de culte sont également concernés par ces restrictions qui s'appliqueront d'ici vendredi au plus tard. Anticipant une éventuelle nouvelle vague, certains parents avaient opté pour l’école en ligne. « Je m’attendais à ce que les choses changent. Garder mes enfants à la maison dès le départ me semblait être la meilleure option », souligne cette maman.

« C’est n’importe quoi ! Et c’est très frustrant, s’agace une autre. Les contaminations ne devraient pas augmenter ! On est censés avoir tiré les leçons du printemps. » Pour tenter de contenir la propagation du virus et sensibiliser les habitants des quartiers touchés, des messages sont désormais diffusés dans la rue pour appeler au port du masque et au respect des mesures de précaution.

