Donald Trump et Joe Biden débattront-ils comme prévu la semaine prochaine?

Les deux candidats à la Maison Blanche devaient se retrouver jeudi 15 octobre en Floride pour s’affronter une deuxième fois. Mais l’infection au coronavirus du président a rebattu les cartes et les deux camps s’affrontent désormais sur les conditions de ce débat.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« Par mesure de précaution sanitaire, le deuxième débat devra se tenir à distance, de manière virtuelle », a annoncé la commission indépendante qui organise depuis des décennies les face-à-face entre les candidats à la Maison Blanche. Une décision a été prise pour « protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées », précise-t-elle ans son communiqué.

Mais Donald Trump a immédiatement rejeté cette proposition. « Je ne vais pas perdre mon temps avec un débat virtuel ! » s’est emporté le président américain dans une interview téléphonique accordée à la chaine Fox Business. Et Donald Trump, qui s’est illustré pour ses constantes interruptions lors du premier face-à-face avec son concurrent, d’ajouter « débattre derrière un ordinateur, c’est ridicule, et en plus ils vous coupent quand ils ont envie ! »

Pour montrer que le président est en bonne santé, son équipe de campagne a annoncé qu’il tiendrait un meeting public le soir où est censé avoir lieu ce deuxième duel. Pour sortir de ce bras de fer, le candidat démocrate Joe Biden a proposé de reporter le débat au 22 octobre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne