Est-il encore possible d'informer au Mexique?

Dans le cadre du Prix Bayeux des correspondants de guerre, une stèle est dévoilée ce jeudi 8 octobre en hommage aux journalistes tués dans le monde au cours de l'année. Le Mexique paie l'un des plus lourds tributs à l'information : au cours des trois dernières années, au moins 25 professionnels des médias ont péri dans ce pays, officiellement en paix. « La peur et l'autocensure ont envahi les rédactions », témoigne Paula Saucedo, coordinatrice au bureau Mexique d'Article 19, une ONG internationale de lutte pour la liberté d'expression et la défense de la presse.

Paula Saucedo, coordinatrice prévention au bureau mexicain au sein de l'ONG Article 19. Paulo Saucedo pour RFI

Au Mexique, il faut deux mains pour compter les assassinats de journalistes (avec un net recul toutefois en 2020, comme partout dans le monde, selon RSF). Depuis l'avènement de la démocratie, en 2000, les choses n'ont fait qu'empirer. Dans quel état d'esprit dans lequel est la profession aujourd'hui ?

Au cours des vingt dernières années, 135 journalistes sont morts au Mexique. En 2020, Article 19 a recensé le meurtre de quatre journalistes : Maria Elena Ferral (État de Veracruz), Jorge Armenta Ramos (État de Sonora), Pablo Morrugares (État de Guerrero) et, il y a un mois, Julio Valdivia (État de Veracruz). [Pour sa part, Reporters sans frontières comptabilise huit morts dans le pays en 2020, NDLR].

La peur a envahi les rédactions. À la fois parce que les journalistes mesurent parfaitement la dangerosité du contexte et surtout parce qu'ils sont témoins des agressions de leurs collègues. À Cancun (État de Quintana Roo), les attaques envers les médias sont commises par la police municipale. Article 19 a beau les dénoncer, elles continuent. Comme ils ne peuvent pas faire confiance à la police, les journalistes ont deux options : arrêter leur métier ou bien quitter la zone. Car une fois que ces gens - de quelque milieu qu'ils viennent - vous ont pris pour cible, vous n'avez guère d'autres choix...

Les victimes sont bien souvent des journalistes de médias locaux...

Tous ces journalistes ont été tués pour leurs enquêtes sur la corruption et le crime organisé. La corruption d'État et les connections avec la pègre sont le facteur-clé. Le crime organisé opère principalement dans les régions plus reculées. Dans des régions comme Iguala ou Guerrero, la séparation entre les mafias et le gouvernement est totalement brouillée. Les journalistes locaux sont donc directement exposés.

Comment s'incarnent ces obstacles à l'information, au quotidien ?

Il est évidemment très risqué de se pencher sur des sujets comme la corruption et la sécurité. Mais travailler ne serait-ce que sur les questions de territoires, les projets de développement et les fameux mégaprojets peuvent vous valoir de gros problèmes.

Article 19 a enregistré 406 attaques contre la presse au cours du premier semestre 2020. Être journaliste au Mexique, cela veut non seulement dire travailler dans des conditions précaires, comme par exemple être embauché au projet, être provisoirement sans contrat et sans sécurité sociale, mais cela signifie aussi se charger de sa propre sécurité. Travailler sur le terrain, c'est aussi s'exposer aux intimidations, des forces de sécurité ou des mafieux. Publier sur les réseaux sociaux peut engendrer insultes, harcèlement et menaces de mort. Les attaques prennent également une tournure sexuelle.

Mais il y a pire : les attaques proviennent très souvent d'acteurs gouvernementaux. Le président de la République actuel [Andrés Manuel Lopez Obrador, depuis décembre 2018] a coupé les subventions aux médias et surnomme les journalistes les « Fifi » (snobs et prétentieux) ou « chayoteros » (colporteurs de rumeurs). Il stigmatise personnellement leur travail, ce qui génère encore plus de persécution et le sentiment d'impunité. Quant aux familles de journalistes, elles font parfois l'objet de véritables campagne de calomnies.

Un contexte qui favorise l'autocensure dans les rédactions, comme au journal Monitor de Parral (État de Chihuahua). On parle même de « trous noirs de l’information », c’est-à-dire des endroits où plus aucun journaliste n’ose écrire car la menace est trop grande. Quelles sont ces zones ?

Oui, cette situation d'impunité générale signifie que les journalistes savent que leurs enquêtes les exposent au pire. Des États, comme celui de Tamaulipas, comportent ce que l'on nomme des « zones de silence », où faire des reportages sur les sujets sensibles ne sont même pas envisageables. Enquêter dans ces zones se limite à dire ce que les officiels, ou carrément les criminels, veulent que les gens sachent.

Article 19 en a identifié un certain nombre dans les États de Veracruz, Tamaulipas, Michoacan, les villes d'Iguala dans le Guerrero, de Benito Juarez au Quintana Roo, de Penjamo Celaya et de Cortazar dans le Guanajato. Veracruz notamment est l'un des États les plus dangereux pour la presse. De nombreux assassinats s'y sont produits : sur les 135 meurtres de journalistes que nous avons recensés depuis 2000, 30 ont eu lieu dans cet État. Il est constamment dans le top 5 des États les plus meurtriers depuis 2013.

Lors des funérailles du journaliste Jorge Celestino Ruiz, qui travaillait pour le quotidien El Grafico de Xalapa, abattu en août 2019 dans la municipalité d'Actopan, dans l'État de Veracruz. VICTORIA RAZO / AFP

Pour les journalistes qui travaillent sur les dossiers sensibles, comment parviennent-ils à établir une relation de confiance, réciproque, avec leurs sources d'informations (politiques, judiciaires, policières, etc.) quand la pègre est partout et parmi les principaux employeurs du pays ?

il faudrait demander aux journalistes, mais je crois que pour eux, il s'agit plus d'établir une base de confiance suffisante et opérante, mais pas forcément ce que l'on peut communément entendre par confiance. Cette confiance minimale requiert une excellente compréhension des logiques régionales et des complexités de la politique. Cela nécessite une large panoplie de sources pour vérifier et croiser les informations, de faire attention aux lieux de rendez-vous, à qui l'on partage les informations... Les journalistes sont forcés à toujours trouver de meilleurs canaux de communication avec leurs sources, puisque leurs téléphone peuvent être piratés, comme nous l'avions montré en 2017 dans le cas du logiciel Pegasus [qui était toujours fonctionnel en 2019 au Mexique, NDLR]

99% des meurtres de journalistes sont irrésolus et impunis, dites-vous. Comment l'expliquer ?

Ce chiffre, établi dans notre rapport 2018, est basé sur plusieurs critères. D'abord, il y a un manque de volonté politique et de compétence, en terme de moyen matériel et financier. Dans des cas que nous avons documentés, moins de 24h après le meurtre, les autorités avaient déjà supprimé la plainte, au regard du travail qui était poursuivi par la victime. Ils se contentent de condamner oralement le cartel ou évoquent une simple « vendetta personnelle ». Par exemple, en 2012, après le meurtre de Regina Martinez, les autorités ont décidé que c'était un crime passionnel, sans aucun lien avec son enquête sur les liens entre le trafic de drogue et les responsables politiques de Veracruz...

En outre, la bureaucratie freine les poursuites judiciaires. Les victimes et plaignants abandonnent face aux lourdeurs de celle-ci et à la corruption, partout présente. Finalement, les crimes ne sont pas tous signalés par les journalistes eux-mêmes qui n'attendent rien de la justice.

En 2018, année électorale, vous disiez que près de la moitié des responsables de meurtres de journalistes sont des fonctionnaires.

Le travail d'enquête que nous effectuons ne s'arrête pas à l'entretien avec les victimes, il inclut tout une partie de recherche et de vérification sur les attaques et leurs auteurs, lesquels sont catégorisés. Les chiffres évoluent un peu avec le temps, cependant, la tendance reste persistante de l'implication de fonctionnaires dans les attaques directes contre la presse. Pendant la première moitié de 2020, 48% des agressions envers les journalistes ont été perpétrées ou commanditées par des personnalités publiques. Les statistiques nationales montrent que les cartels ne sont pas responsables de la majorité des crimes. Mais dans certains endroits, comme au Guerrero, les liens entre le crime organisé et les exécutifs locaux sont tellement étroits qu'ils se confondent. C'est bien dans ce cadre-là que la majorité des attaques a lieu. C'est d'ailleurs le cas de Julio Valdivia, dernière victime en date, que l'on a retrouvé décapité le 9 septembre dernier à Veracruz. il couvrait la violence à la frontière entre les États de Veracruz et Oaxaca. On suspecte la mafia, mais ce n'est pas encore confirmé. Et il est difficile d'établir un seul facteur, mobile ou déclencheur de son crime, tant les dynamiques de la zone sont volatiles.

Les crimes contre la liberté d'expression sont instruits par un parquet spécial : le FEADLE, créé en 2010. Il n'est donc pas efficace ?

Le FEADLE n'a aucunement prouvé son efficacité : à dater de 2019, 14 condamnations ont été prononcées sur 1614 affaires instruites.

Quid du Mécanisme de protection des journalistes, lancé deux ans plus tard ?

Ce mécanisme est essentiel pour la protection des journalistes : il fournit des caméras de sécurités, des gardes du corps, la mise en oeuvre de système d'alarme en cas d'attaque, etc. En plus, cela accroit le risque politique de s'en prendre aux médias. Toutefois, cette stratégie est essentiellement réactive : elle n'est utile qu'une fois l'attaque passée. Elle gagnerait à être plus préventive. Notamment en renforçant la lutte contre l'impunité.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas se creó como una respuesta del Estado mexicano para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. pic.twitter.com/4tpbX7gLaX CNDH en México (@CNDH) October 7, 2020

Le 15 mai 2017, Javier Valdez Cardenas, un célèbre journaliste d'investigation, collaborateur de l'Agence France-Presse (et auteur de Narcojournalisme, la presse entre le crime et la dénonciation), a été assassiné à Culiacan, sa ville natale, devant sa rédaction. Fait rarissime, l'un de ses meurtriers, membre du cartel de Sinaloa, a été arrêté, jugé et puni en février dernier. Dans ce combat très périlleux pour la liberté d'informer, c'est un germe d'espoir ?

Malheureusement non. Si cet aboutissement judiciaire mérite d'être célébré, combien d'autres meurtres restent sans réponses sur les 135 commis en vingt ans ? On fait un pas en avant pour deux en arrière. Beaucoup d'assassinats et d'agressions demeurent impunis et poussent les journalistes à davantage d'auto-censure, de peur et de déplacement pour se mettre en sécurité.

