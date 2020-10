Covid-19: le gouvernement chilien accusé d'avoir manipulé les chiffres

Des professionnels de santé dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital d'El Pino, à Santiago, le 9 juillet 2020. Martin BERNETTI / AFP

RFI

Les chiffres de contagion et de décès du Covid-19 annoncées par les gouvernements sont-ils fidèles à la réalité ? Car il a souvent été bien difficile de comptabiliser rapidement et avec précision le nombre de cas et de morts dans chaque pays. Dans certains cas, les autorités sont soupçonnées d'avoir sciemment minimisé les chiffres pour des raisons politiques. C'est l'objet d'une enquête pénale au Chili, où deux hauts fonctionnaires ont déclaré lors de l'instruction que le ministère de la Santé leur avait demandé de manipuler les chiffres des rapports épidémiologiques.