Trump apparaît pour la première fois en public depuis son retour à la Maison Blanche

Donald Trump a fait sa première apparition en public, ce samedi 10 octobre, depuis son retour à la Maison Blanche après avoir été hospitalisé trois jours à cause du Covid-19, alors même que son entourage refuse de dire s'il est encore contagieux.

« Je vais bien », a lancé Donald Trump après avoir retiré son masque dès son arrivée au micro. Le président américain s'est exprimé depuis un balcon de la Maison Blanche à l'occasion d'un rassemblement présenté comme « une manifestation pacifique pour la loi et l'ordre » auquel assistaient quelques centaines de personnes debout sur la pelouse. Cette apparition fait figure de première étape avant une reprise à plein temps de sa campagne la semaine prochaine.

Il s'agit de la première allocution en public de Donald Trump depuis qu'il a quitté lundi l'hôpital Walter-Reed, où il a été soigné après avoir été testé positif au Covid-19. À son retour à la Maison Blanche, le président avait donné l'impression de chercher sa respiration à plusieurs reprises, selon certains observateurs. La présidence a depuis diffusé des vidéos et le chef de l'Etat s'est exprimé à la télévision, mais c'était la première fois que le grand public a l'opportunité de le voir en direct.

Donald Trump, qui a martelé le thème de la sécurité pendant sa campagne, a déclaré devant l'assistance que le parti républicain avait le soutien des forces de police du pays. « Nous sommes du bon côté », a-t-il dit.

Les déclarations du président américain sur la sécurité ont eu un impact limité sur sa cote dans les sondages d'opinion qui donnent une avance à deux chiffres à son rival démocrate Joe Biden. L'écart est toutefois plus serré dans les États où pourraient se jouer le résultat de l'élection.

Le retour de Donald Trump sur les estrades de campagne est prévu en début de semaine, et le rythme s'annonce intense : Floride lundi, Pennsylvanie mardi, Iowa mercredi. La Maison Blanche a refusé de divulguer le résultat de son dernier test au Covid-19 et n'a pas souhaité dire s'il était négatif. Une porte-parole a déclaré vendredi qu'il subirait un nouveau test et qu'il n'apparaîtrait pas en public s'il s'avérait qu'il pouvait encore propager le virus.

(Avec agences)

