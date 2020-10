Cour suprême: le Sénat auditionne Amy Coney Barret dans un contexte tendu

Erin Scott/Pool via AP

Aux États-Unis, c’est ce lundi 12 octobre que commencent les auditions au Sénat pour la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. La procédure est décriée par les démocrates qui estiment qu’il faut attendre l’élection et la multiplication des cas de Covid-19 parmi les responsables politiques ces derniers jours s’ajoute à la polémique.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

C’est dans un contexte plus qu’inhabituel que s’ouvrent les auditions d’Amy Coney Barrett. La présidentielle est dans un peu plus de trois semaines. Ce qui était déjà au cœur du bras de fer entre les républicains qui poussent cette nomination et les démocrates qui estiment que ce devrait être au président élu en novembre de choisir un nouveau magistrat.

À cela, il faut désormais ajouter le risque du coronavirus. Au moins deux sénateurs républicains censés participer aux auditions ont été testés positifs. Tous deux étaient présents à la cérémonie où le président avait annoncé son choix pour Amy Coney Barrett et où lui-même aurait été contaminé.

Ce week-end, plusieurs responsables démocrates ont encore une fois appelé à reporter les auditions par précaution. Mais Lindsey Graham, le président de la commission judiciaire estime que toutes les règles sont en place : les masques sont obligatoires, les sièges des 22 sénateurs de la commission bi-partisane seront espacés et ceux qui le souhaitent peuvent participer virtuellement.

Tout cela reste cohérent avec la volonté du camp républicain de faire vite et nommer la magistrate à la Cour suprême avant l’élection.

Compte tenu les enjeux, ces auditions seront suivies de près, notamment parce que Kamala Harris y participe. La colistière de Joe Biden pourra interroger Amy Coney Barrett. Il y a deux ans, la sénatrice s’était illustrée par ses questions percutantes lors des auditions d’un autre juge à la Cour suprême, Brett Kavanaugh.

