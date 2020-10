Mexique: Christophe Colomb déboulonné à Mexico, AMLO interpelle le Vatican

Une statue de l'explorateur génois a été retirée ce samedi 10 octobre d'une grande avenue de Mexico par les autorités, alors que des militants avaient annoncé leur intention de la démonter lors d'une manifestation prévue lundi à l'occasion de la commémoration de l'arrivée de Colomb en Amérique, le 12 octobre 1492. Un retrait qui intervient alors que le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador réclame que le Vatican, mais également la Couronne et le gouvernement espagnol, présentent des excuses aux peuples indigènes pour les « atrocités les plus honteuses » commises lors de la conquête espagnole.

La statue du navigateur génois a été démontée et retirée d'une grande artère touristique de la capitale mexicaine, en lien avec les institutions culturelles, a annoncé dans un communiqué le ministère de la Culture. Ce retrait répond « à la demande du gouvernement de la ville de Mexico » de soumettre le monument « à un examen et à une éventuelle restauration » qui sera menée par l'institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH).

Plusieurs groupes de militants avaient appelé à une manifestation sous le mot d'ordre « Nous la ferons tomber », lundi, jour de la commémoration de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique en 1492.

Longtemps présenté comme « le découvreur de l'Amérique », Christophe Colomb est désormais associé par certains aux exactions commises par les Européens envers les Amérindiens. La maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a laissé entendre, lors d'une conférence de presse, qu'une fois restauré, le monument pourrait ne pas être remonté sur l'avenue, où il avait été installé en 1877.

« Réconciliation historique »

En 2021, le Mexique commémore le 200e anniversaire de l'Indépendance du pays et le 500e anniversaire de l'invasion européenne avec la chute de Tenochtitlan, ancien nom de Mexico sous domination aztèque.

Y voyant l'occasion d'une « réconciliation historique », le président Andrés Manuel Lopez Obrador, a réclamé dans une lettre datée du 2 octobre et publiée ce samedi que le Vatican, mais également la Couronne et le gouvernement espagnols, présentent des excuses aux peuples indigènes pour les « atrocités les plus honteuses » commises lors de la Conquête espagnole en 1521.

« AMLO », surnom du chef de l'État, avait effectué cette même demande en 2019, suscitant alors de très vives réactions. Le gouvernement socialiste espagnol avait fait valoir sèchement dans un communiqué que « l'arrivée, il y a 500 ans, des Espagnols sur le territoire mexicain actuel ne peut pas être jugée à l'aune de considérations contemporaines ».

Excuses des papes François et Jean-Paul II

Dans la lettre datée du 2 octobre et remise au Vatican par l'épouse du président mexicain, Beatriz Gutiérrez, en déplacement en Italie, le président mexicain, lui-même petit-fils d'un Espagnol, estime que les peuples indigènes « méritent non seulement cette attitude généreuse de notre part mais aussi l'engagement sincère qu'aucun acte d'irrespect de leurs croyances et cultures ne sera jamais, jamais commis ».

Hoy, con el mismo propósito de obtener piezas históricas y arqueológicas de México para exponerlas en nuestro país por el Bicentenario de la Independencia, Beatriz se reunió con el presidente de Italia, Sergio Mattarella. Esta fue la carta que le envié: https://t.co/OWDJuUwtNI pic.twitter.com/czIeJZIB5n Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 9, 2020

Le Vatican n'a pas réagi dans l'immédiat. Mais le Saint-Siège avait rappelé en mars 2019 que plusieurs papes avaient déjà présenté leurs excuses pour les abus commis contre les peuples indigènes au nom de l'évangélisation.

Lors d'un voyage en Amérique du sud en 2015, le pape François avait demandé pardon « non seulement pour les offenses de l’Église même, mais pour les crimes contre les peuples autochtones durant ce que l'on appelle la conquête de l'Amérique ». Le pape Jean Paul II l'avait fait en 1992, lors du 500e anniversaire du débarquement de Christophe Colomb en Amérique.

