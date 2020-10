Chili: à Santiago, les Chiliens se sont lancés à vélo pour porter leurs revendications

Au Chili, à l'approche du référendum pour ou contre la rédaction d'une nouvelle Constitution, fin octobre, les manifestations ont repris ces derniers jours. Hier dimanche, les cyclistes ont organisé une grande manifestation à Santiago, pour plus de sécurité sur la route et pour exiger l'abandon de la Constitution actuelle, héritée de la dictature de Pinochet. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel lancé par différents collectifs de cyclistes, hors des partis politiques.

avec notre correspondante à Santiago, Justine Fontaine

Le cortège s'étire sur plusieurs centaines de mètres… Des milliers de cyclistes, la plupart masqués, s'élancent depuis un parc du centre-ville.

« Avec mes amis et toutes les personnes réunies ici, on manifeste pour demander une nouvelle Constitution, et aussi pour que les cyclistes soient davantage respectés et protégés », nous explique Victor Burgos, ouvrier dans le bâtiment, est venu de la banlieue sud de Santiago avec deux amis.

Sur son vélo, son ami porte un drapeau chilien et un drapeau en faveur d'une assemblée constituante.

Francisca, 31 ans, fait partie d'un collectif de cyclistes féministes et BT+. Elle souligne les avantages de manifester à vélo et non à pied. « Cela nous permet d'être visibles dans énormément de quartiers. On est aussi moins réprimés. Et puis en se déplaçant à vélo, on limite le risque de contagion, grâce à la circulation de l'air »

A cause de la pandémie de Covid-19, les grands rassemblements sont interdits, même en plein air. Mais manifester à vélo permet de contourner l'interdiction, et d'éviter, en général les canons à eau de la police et les gaz lacrymogènes.

Le cortège aura parcouru plus de 25 kilomètres à travers la capitale.

Et le « oui » à la rédaction d'une nouvelle Constitution est donné largement gagnant dans les sondages. Le scrutin est prévu le 25 octobre prochain.

