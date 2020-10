À la Une: la mobilisation des organisations indigènes en Équateur

Publicité Lire la suite

La plus grande organisation indigène du pays, la Conaie, attaque en justice le président Lenin Moreno pour « crime contre l’humanité », titre El Universo. La Confédération des nationalités indigènes d’Équateur veut que l’État s’explique sur les violents affrontements d’octobre 2019, lors de manifestations provoquées, rappelle le journal, par la « suppression des subventions à l’achat de combustibles ».

Ces manifestations, souligne Expresso, avaient « laissé derrière elles de nombreux morts et blessés, des dégâts matériels surtout dans la ville de Quito, et à cause des blocages le pays avait perdu des millions ». Aujourd’hui la Conaie « veut que le parquet enquête sur la mort de onze personnes tuées pendant les manifestations, et sur les plus de 300 personnes blessées », rapporte El Universo.

El Comercio raconte qu’avant de se rendre au bureau du procureur général pour déposer leur plainte, les chefs indigènes sont allés dans le parc El Arbolito, dans le nord de Quito, pour un rituel ancestral en hommage à ces personnes tuées. L’objectif, maintenant, c’est que « le gouvernement de Lenin Moreno réponde de ce qui s’est passé au mois d’octobre », affirme dans les colonnes d’El Universo Leonidas Iza, le président de la Conaie. Dans le cas contraire, « les instances internationales seront saisies », explique-t-il.

Journée de manifestation ce 12 octobre en Argentine

« Elle vient, l’explosion. De ma guitare, de ton gouvernement aussi » : la manifestation, rapporte Clarin, s’est faite (entre autres) au rythme des chansons du groupe de rock argentin Bersuit Vergarabat. Des paroles crachées par les haut-parleurs d’un petit camion situé sur la place de l’Obélisque à Buenos Aires, sur laquelle des milliers de personnes étaient rassemblées. Dans d’autres endroits de la capitale aussi : le journal publie une photo de la gigantesque avenue du 9-Juillet noire de monde.

Clarin, qui a interrogé les manifestants, note qu’ils en ont assez « de la longue quarantaine qui a commencé il y a presque sept mois, et qui n’a pas réussi à faire redescendre l’Argentine de la liste des pays les plus touchés par le virus ». Mais en fait ces manifestations (qui ont aussi eu lieu dans d’autres villes du pays) « rassemblaient toutes les critiques des dix premiers mois du gouvernement », résume le journal : « la gestion de la pandémie, l’ingérence des autorités dans la justice, l’état de l’économie », « la politique étrangère ».

Pour autant, « le gouvernement a qualifié la marche “d’irrationnelle” et repousse les demandes », titre La Nacion, qui note que « le gouvernement a tenté de la relativiser », parlant 30 000 personnes autour de l’Obélisque, selon la police fédérale, et traitant ces rassemblements de « violents ». Le ministre de la Défense Augustin Rossi, cité dans le journal, fait reposer toute la responsabilité des manifestations sur l’ancienne équipe au pouvoir, celle de Mauricio Macri, battu l’an dernier par Alberto Fernandez : « ils ont laissé un pays brisé, avec une inflation haute. Ils ont perdu les élections, le président sortant n’a pas pu arriver au second tour. Et pourtant cela fait six mois qu’ils manifestent, insultent, agressent et n’assument rien ». Mais pour un éditorialiste de La Nacion, les manifestants « n’interpellaient pas seulement le gouvernement, mais plutôt toute la classe dirigeante politique. Les marches ne venaient pas d’une direction en particulier, mais de toute la société. »

Amy Coney Barrett au Sénat

Aux États-Unis, la grande affaire, c’est le processus de confirmation au Sénat de Amy Coney Barrett, choisie par Donald Trump pour un poste clé : juge à la Cour suprême. Le processus a commencé hier, et le New York Times titre : « Lever de rideau dans une boîte de Petri ». Car si, comme à chaque fois pour ce genre d’exercice, note le journal, il y avait devant le Sénat des manifestants et des contre-manifestants, cette fois les manifestants étaient en combinaison de protection intégrale pour s’étonner que les auditions se tiennent en pleine pandémie. L’un d’entre eux note que « deux républicains du Comité de confirmation ont été testés positifs au coronavirus », et que son président Lindsey Graham « a refusé de se faire tester ces derniers jours ».

Dans le bâtiment l’ambiance aussi était particulière : « les lignes partisanes ont été plus affirmées que jamais », titre le Boston Globe. Le New York Times résume : les démocrates « ont dépeint la juge Barrett comme une idéologue conservatrice qui allait détruire l’Obamacare et le droit à l’avortement », alors que les républicains « ont mis en avant son impeccable CV et accusé les démocrates de l’attaquer injustement à cause de sa foi catholique. » Alors que ce lundi 12 octobre, note le journal, les démocrates n’en ont pas parlé.

Pendant les interventions des sénateurs qui ont duré des heures, Amy Coney Barrett « aurait aussi bien pu ne pas être là », note Politico. Finalement, lorsqu’elle s’est exprimée, elle a promis d’être « juste », titre le Houston Chronicle, « apolitique », précise le Washington Post. Six de ses sept enfants étaient avec elle à une audition d’ailleurs « obsédée par les enfants », analyse le journal. D’abord ceux de la juge, auxquels de nombreuses références « pas trop subtile », juge le Washington Post, ont été faites pour montrer qu’elle « n’abandonnait pas ses devoirs de femmes tout en ayant de l’ambition ». Mais constate le journal, les démocrates se sont pour la plupart concentrés sur d’autres enfants : ceux « de leurs électeurs, et les multiples façons dont le démantèlement de l’Obamacare pourrait les faire souffrir. »

