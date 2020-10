Chili: les Mapuches manifestent pour leurs terres et une nouvelle Constitution

Marche de la résistance mapuche, Santiago du Chili, 12 octobre 2020: des chants et danses pour accompagner les revendications traditionnelles sur leur territoire ancestral et cette année pour le "oui" à une nouvelle Constitution. REUTERS/Ivan Alvarado

4 mn

On commémorait lundi 12 octobre la découverte du continent américain par Christophe Colomb, en 1492. C'est une fête nationale en Espagne et un jour férié dans plusieurs pays d'Amérique latine. Mais pour les peuples indigènes latino-américains, cette date symbolise le début de la colonisation et d'une longue série de violences contre eux. Au Chili, les peuples autochtones représentent près de 10% de la population. Ils manifestaient hier pour exiger leur autonomie politique. Un rassemblement qui intervient à moins de deux semaines du référendum pour ou contre la rédaction d'une nouvelle Constitution.