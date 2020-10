États-Unis: auditionnée au Sénat, la juge Barrett face aux attaques des démocrates

Win McNamee/Pool via REUTERS

Premier jour d‘audition au Sénat ce lundi 12 octobre pour Amy Coney Barrett la candidate de Donald Trump à la Cour suprême. Dès son premier jour d’audition, cette magistrate ultra conservatrice de 48 ans a dû faire face au feu de critiques des sénateurs démocrates qui avaient demandé en vain le report de la nomination d’un nouveau juge après la présidentielle.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à San Francisco, Eric de Salve

La charge la plus ferme contre Amy Coney Barrett est venue de Kamala Harris. « Cette audition aurait dû être reportée », lance d’emblée la colistière de Joe Biden par visioconférence. « C’est irresponsable, cela met des vies en danger ».

Dans la salle, deux sénateurs républicains ont en effet été testés positifs il y a 10 jours. L’un d’eux Mike Lee de l’Utah est d’ailleurs venu sans masque pour participer à cette confirmation très contestée de la nominée de Donald Trump pour la Cour suprême, à 21 jours seulement de la présidentielle.

« Ce processus n’est pas légitime », poursuit la candidate démocrate à la vice-présidence des Etats-Unis. Troisième juge conservatrice nommée à vie par Donald Trump cette fervente catholique de 48 ans va changer durablement l’équilibre idéologique de la Cour suprême.

►A lire aussi : Cour suprême: le Sénat auditionne Amy Coney Barrett dans un contexte inhabituel

Avec cette nomination, « l’égalité de tous devant la justice et le droit à l’avortement sont menacés », s’inquiète Kamala Harris. « Cette juge veut en plus retirer leur assurance santé a des millions d’américains et ce en pleine pandémie », assène la sénatrice de Californie.

Derrière son masque Amy Coney Barrett encaisse puis tente de rassurer : « Un juge doit appliquer le droit tel qu’il est écrit et non tel qu’il souhaiterait qu’il soir » dit cette mère de 7 enfants, dont certains sont rpésents dans la salle, assis derrière elle.

Les démocrates le savent, impossible d’inverser le processus face à une majorité républicaine qui fait bloc derrière le choix de Donald Trump. Le Sénat devrait confirmer Amy Coney Barrett par un vote in extremis quelques jours à peine avant la présidentielle du 3 novembre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne