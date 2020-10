À la Une: Engouement aux États-Unis pour le vote anticipé

Publicité Lire la suite

C’est ce que constate le Washington Post ce jeudi. À trois semaines des élections du 3 novembre prochain, environ quinze millions d’électeurs ont déjà fait leur choix. À ce rythme, estime le quotidien, la moitié des électeurs pourraient bien avoir voté avant le jour du scrutin. Un engouement qui s’explique par la pandémie qui sévit aux États-Unis, mais pas seulement, selon le Washington Post. L’enthousiasme chez les électeurs démocrates serait également un facteur déterminant. Et cette forte participation au vote par correspondance pourrait bien faciliter l’obtention de résultats clairs et rapides le soir de l’élection, estime le Washington Post. Si du côté du parti démocrate on se réjouit d’un tel scénario, du côté républicain on ne s’avoue pas pour autant vaincu. Les conservateurs estimant que les partisans de Donald Trump se mobiliseront le jour de l’élection, ce que confirme un sondage repris par le quotidien dans lequel plus de 60% des électeurs républicains annoncent qu’ils se déplaceront le 3 novembre.

Amy Barrett sous pression au Sénat américain

Depuis maintenant trois jours la juge Amy Coney Barrett est auditionnée par un comité du Sénat pour être confirmée à la Cour Suprême. Des auditions compliquées pour celle qui a été désignée par Donald Trump. Dans son édition du jour, le New York Times revient sur les pressions qu’elle subit. Donald Trump n’a eu de cesse, ces derniers jours, d’adresser des messages sur les réseaux sociaux expliquant ce qu’il attendait de la nomination d’une juge conservatrice. Mettre fin à l'Obamacare, mais également être en mesure de résoudre toute bataille juridique concernant les élections à venir, qui, selon le président, seront très probablement frauduleuses. Des déclarations qui mettent en doute la crédibilité d’Amy Coney Barrett selon les démocrates. Du coup, la juge tente de se défendre tant que bien que mal, assurant notamment qu'elle prendrait des décisions basées uniquement sur la loi et les détails d'une affaire. Une situation embarrassante qui pourrait bien peser lors du scrutin du 3 novembre prochain estime le quotidien.

Des indigènes en route vers la capitale colombienne

En Colombie, après deux jours de négociations infructueuses à Cali avec une délégation gouvernementale, entre cinq-mille et dix-mille membres des communautés indigènes ont annoncé entamer une marche ce jeudi pour se rendre à Bogota, détaille El Pais. Un déplacement en bus qui devrait durer cinq jours et qui sera marquée par de nombreuses étapes annonce El Tiempo. 200 autocars ont été affrétés pour l’occasion. Les leaders de ces communautés réclament une rencontre en face à face avec le président Ivan Duque pour dénoncer la violence et le non-respect des accords de paix de 2016. Ce que dément le haut-commissaire pour la Paix dans les pages de Semana. Miguel Ceballos qui estime que ces demandes cachent en fait des motivations politiques.

À Mexico, il est interdit de se déplacer avec un crocodile

Deux jeunes hommes âgés de dix-huit et dix-neuf ans ont été arrêtés ce mercredi sur la ligne trois du métro de Mexico, détaille Excelsior. Des agents des forces de l’ordre, postés à l’entrée de la station, ont demandé à ces deux personnes d’ouvrir leur sac. Dans le sac, deux boîtes en plastique qui contenaient chacune un bébé crocodile. Les deux jeunes hommes ont été arrêtés et placés en détention car ils n’avaient pas de papiers certifiant leur provenance, ni qu’ils leur appartenaient. Une affaire qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

