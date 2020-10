Bolivie: fin de campagne pour le troisième homme de l'élection, Luis Fernando Camacho

A Santa Cruz, lors de la parade de fin de campagne de Luis Fernando Camacho, troisième homme de l'élection présidentielle bolivienne. Photo: RFI / Oriane Verdier

La campagne pour les élections boliviennes se termine aujourd’hui. Les électeurs seront appelés à se prononcer ce dimanche 18 octobre. Il y a un an les dernières élections étaient annulées et Evo Morales poussé à quitter le pouvoir par un mouvement de révolte sociale. L’un des leaders de ce mouvement est aujourd’hui le troisième homme des élections derrière Luis Arce, le dauphin d'Evo Morales et le centriste Carlos Mesa. Luis Fernando Camacho, candidat conservateur, était dans sa ville à Santa Cruz pour fêter comme il se doit sa fin de campagne.