Coronavirus: Cuba se tient prête au retour des touristes étrangers sur ses plages

Le Covid-19 a poussé Cuba à fermer durant sept mois ses frontières, alors que le tourisme représente la deuxième entrée de revenu de l'île. La pandémie est jugée maîtrisée et alors que le gouvernement mise désormais sur une reprise des activités économiques et sociales, la reprise du tourisme est très attendue par les professionnels du secteur.

Avec notre correspondante à La Havane, Domitille Piron

C’est un tourisme de plage sur lequel compte Cuba. Le site balnéaire de Varadero est donc désormais accessible aux voyageurs internationaux, comme les cayos, les petites iles de sable blanc bordant Cuba, avec un atterrissage directement sur place, un test PCR à l’arrivée et un suivi médical durant le séjour.

Les touristes ne peuvent pour le moment qu’être hébergés dans les hôtels d’État et il n’y aura aucune manipulation d’argent en liquide pour officiellement éviter les transmissions du virus. Les transactions se feront donc par carte bancaire, sachant que Cuba manque de devises, cette mesure permettra surtout de renflouer rapidement les caisses de l’État.

« C’est catastrophique »

Pour le secteur privé cubain, dont une grande partie travaille dans le tourisme, cette réouverture aujourd’hui ne change donc rien, tout comme pour La Havane qui devra encore patienter.

« C’est à pleurer parce que nous vivons du tourisme », explique Miguel dans la rue Obispo, l’une des plus animées de la vieille Havane en temps normal. Ici sa voisine Yayma de Olivera a tout de même tenu à rouvrir son magasin de souvenir. « C’est catastrophique, parce que ça fait sept mois qu’on ne travaille pas ! Mais bon après la pluie vient toujours le beau temps alors à présent il faut respecter les mesures sanitaires et attendre un vaccin ! C’est ça l’essentiel maintenant, il faut bien respecter les mesures d’hygiène et faire attention ! », témoigne-t-elle.

En effet, dans sa stratégie de reprise, le gouvernement compte à présent sur la responsabilité individuelle dans la lutte contre le coronavirus.

