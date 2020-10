Présidentielle américaine: vers une participation historique?

Photo montage du président Donald Trump, à gauche, et l'ancien vice-président Joe Biden lors du premier débat présidentiel, mardi 29 septembre 2020, à la Case Western University et à la Cleveland Clinic, à Cleveland, Ohio. AP/Patrick Semansky

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est du jamais vu aux États-Unis. Plus de 17 millions de personnes ont déjà voté pour l'élection présidentielle du 3 novembre. Des chiffres bien plus importants qu'il y a 4 ans à la même période, selon le US Elections Project de l'Université de Floride, qui compile les données fournies par les autorités électorales des différents Etats. Ils pourraient présager d'un taux de participation record cette année.