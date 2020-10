Bolivie: à la veille d'un scrutin tendu, les habitants de La Paz font leurs courses

La Paz, le 15 juin 2020, devant l'hôpital Torax qui vient de fermer en raison d'une flambée de contamination au Covid-19 au sein du personnel médical. REUTERS/David Mercado

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Début du silence électoral ce vendredi 16 octobre en Bolivie, la campagne est terminée. Les Boliviens votent dimanche, pour la deuxième fois en un an. Et c’est le doute qui règne dans le pays après les violences de l’an passé, après les blocages et les affrontements. Les Boliviens ont peur de possibles débordements, alors ils se préparent.