Cuba: les internautes craignent une censure de plus grande ampleur sur l’île

Depuis plusieurs jours, les Cubains n’ont plus accès à l’application Telegram, un réseau social parmi les plus sécurisés, et les VPN ont également été bloqués (image d'illustration). AFP Photos/Yamil Lage

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Depuis plusieurs jours, les Cubains n’ont plus accès à l’application Telegram, un réseau social parmi les plus sécurisés, et les VPN (les réseaux virtuels privés) ont également été bloqués. L’usage de ces outils permettait jusqu’à présent de contourner la censure sur le web cubain, mais s’en est désormais fini. Les internautes à Cuba craignent des blocages et une censure de plus grande ampleur sur l’île.